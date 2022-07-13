YTB Türkiye Bursları programından mezun olan yabancı öğrenciler "Türkiye deneyimlerini" anlattı (1)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programının 2022 mezunları, Türkiye deneyimlerini paylaştı.

YTB ev sahipliğinde geçen hafta Ankara'da düzenlenen "2022 Türkiye Mezun Ödülleri" töreninin ardından öğrenciler, Türkiye ile ilgili izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans mezunu Ukraynalı Oksana Humeniuk, Türkçeyi Ukrayna'daki Türk öğretmeni sayesinde öğrenmeye başladığını belirterek Türkiye Bursları programından da bu öğretmeni sayesinde haberdar olduğunu söyledi.

Türkçe öğrenirken Türk dizilerinin kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran Humeniuk, "Muhteşem Yüzyıl" ve "Çalıkuşu" dizileri ile "Benim Dünyam" filminin öğrenme sürecinde en severek izlediği yapımlar olduğunu vurguladı.

Humeniuk, Türkiye'deki ilk günlerinde İstanbul'un kendisi için oldukça kalabalık ve korkutucu olduğunu ancak daha sonra şehre tam anlamıyla alıştığını dile getirerek "İlk geldiğimde bir arkadaşım bana, 'İstanbul'da yaşayanlar daha sonrasında başka bir yerde yaşayamazlar' demişti. Onu o zaman ciddiye almadım ama şimdi bunun doğru olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Türk insanının Ukraynalılardan daha farklı bir mizaca sahip olduğunu anlatan Humeniuk, "Türkler çok misafirperver ve cömert insanlar. Biz, geçmiş tecrübelerimizle de ilgili olarak daha mesafeliyiz, uzak duruyoruz. Türkler hızlı iletişim kuruyor, sorular soruyor. Ukraynalılar içinse bu sorular özel bilgidir. O yüzden önceleri bu tavır bana garip geliyordu ama sonrasında alıştım." diye konuştu.

Humeniuk, ilk geldiği dönemde Türk milletinin milliyetçi yapısına imrendiğini, yakın zamana kadar ülkesinin bu anlamda eksik olduğunu düşündüğünü vurguladı. Ancak ülkesinde yaşanan savaşın bu anlamda bir kırılmaya yol açtığını aktaran Humeniuk, artık Ukrayna halkının da daha milliyetçi bir tutuma sahip olduğuna işaret etti.

Humeniuk, mezuniyetinin ardından öncelikle öğretmenlik yapmayı planladığını, bunun yanı sıra birçok yabancı dil bilmesinin de avantajıyla başka mesleklerle de ilgilenebileceğini kaydetti.

"Annem 'Seni Türklere emanet ettim' diyerek yollamıştı"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Moleküler Biyoloji bölümü doktora programını tamamlayan Ganalı Muhammed Fawaz Abdullah da Türkiye ile ilişkisinin Gana'da eğitim gördüğü medreselerden itibaren başladığını, iki ülkenin ortak özelliklere sahip olduğunu belirterek "Mesela 'Merhaba' kelimesi benim dilimde de aynı anlama geliyor. Kendi ülkemdeyken de biraz Türkçe kelime biliyorduk ama buraya geldikten sonra TÖMER'de tam anlamıyla öğrendim." ifadelerini kullandı.

Abdullah, şöyle devam etti:

"Ailem beni Türkiye'ye gönül rahatlığıyla yolcu etti. Türklere karşı dünyanın her yerindeki mazlumların gönlünde bir sevgi var. Annem beni şu sözlerle uğurladı: 'Oğlum gideceğin memleket için kendini feda etmeyeceğini bir an dahi düşünürsen, sana sütümü helal etmem. Seni o millete emanet ettim.'"

Eskişehir'de yurda geldiği ilk gün yemekte kuru fasulye olmasına çok şaşırdığını söyleyen Abdullah, ülkesindeyken annesinin de kendisine kuru fasulye yaptığını ve böyle bir ortak noktayla Türkiye macerasına başlamasının kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

"Gana'da Fenerbahçeli Stephen Appiah'ın maçlarını izlerdik"

Çocukluğundan Türkiye ile ilgili hatırladığı bir başka temanın da 2005-2008 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Ganalı ünlü futbolcu Stephen Appiah olduğunu kaydeden Abdullah, "Bizim için Appiah demek Fenerbahçe, Fenerbahçe demek Appiah demekti. Onun maçlarını takip ederdik. Stephen nerede olursa olsun biz onu takip ettik. O nasıl Türkiye'de etki bıraktıysa biz de eğitim alanında onu örnek aldık." dedi.

Abdullah, mezuniyetin ardından ülkesine dönerek kendi vatanına faydalı olmak istediğini, Türkiye'de öğrendiklerini ülkesine hizmet olarak taşımayı hedeflediğini belirtti.

"Türkiye Bursları programını Instagram'da dolaşırken gördüm ve hemen başvurdum"

Ankara Üniversitesinde Medya ve İletişim Çalışmaları alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tunuslu Jihen Mhiri ise "Dört yıl önce Instagram'da dolaşırken Türkiye Bursları'yla ilgili bir bilgiye rastladım ve hemen başvuru yaptım. Gelmeden önce çok az Türkçe biliyordum ama burada hızlı bir şekilde öğrendim." diye konuştu.

Türkiye'de zaman zaman isminden kaynaklı ilginç anlar yaşadığını kaydeden Mhiri, şöyle devam etti:

"İsmim Jihen olmasına rağmen Türkiye'de zaman zaman insanların beni 'Cihan' diye çağırıp erkek sandıkları durumlar yaşadım. İlk geldiğimde havaalanında kahve aldığımda ismimi Cihan diyerek yazmışlardı. Onları ben kadınım diyerek düzeltmek zorunda kaldım."

Jihen Mhiri, Türkiye'de bulunduğu 4 yıllık dönemde çok şey öğrendiğini aktararak dünyanın birçok yanından arkadaş kazandığı böyle bir programın parçası olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Türkiye'de en sevdiğim yemek hünkar beğendi"

Filipinli Muhammed Raveen Anwar, 2018'den bu yana Türkiye'de eğitim gördüğünü belirterek "Bursu kazandığımda vizyonumu geliştirmek istediğim için Türkiye'ye geldim. Bu fırsatı kaçıramazdım. Geldikten sonra da burayı çok sevdim." dedi.

Anwar, Türkiye'deki yemeklerin ülkesindekine kıyasla daha farklı olduğunu dile getirerek "Türk yemekleri biraz daha yağlı ama alıştım. Bizde balık çeşitleri ağırlıkta, burada ise et yemekleri. Türkiye'de en sevdiğim yemek ise hünkar beğendi. Yoğurt benim ülkemde yok ama burada çok sevdim." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin kendisi için çok önemli bir tecrübe olduğunu belirten Anwar, ileriki yıllarda da Türkiye ile iletişimini koparmayacağını söyledi.

Bu yıl 107 ülkeden 2 bin 325 YTB burslusu öğrenci mezun oldu

11. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni ve 2022 Türkiye Mezun Ödülleri'ne katılım gösteren 75 ülkeden 300 uluslararası öğrenci, mezuniyetlerini 5 Temmuz'da keplerini atarak kutlamıştı.

Türkiye Bursları'na bu yıl dünyanın 171 ülkesinden 165 bin 691 öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi için rekor sayıda başvuru yaptı.

Program kapsamında, Türkiye'de 145 ülkeden 15 bin uluslararası öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

Bu yıl 107 ülkeden 2 bin 325 öğrenci mezun oldu.