Ytb Türkiye Stajları' Katılımcılarına Sertifika
1 saat önce
ANKARA'DA bir otelde YTB tarafından düzenlenen ve yurt dışındaki gençlere Türkiye'de staj imkanı tanıyan 'YTB Türkiye Stajları' programının kapanış ve sertifika töreni yapıldı.
ANKARA'DA bir otelde YTB
tarafından düzenlenen ve yurt dışındaki gençlere Türkiye
'de staj imkanı tanıyan 'YTB Türkiye Stajları' programının kapanış ve sertifika töreni yapıldı. Sertifika töreninde konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren
, programın çok verimli geçtiğini söyleyerek, "Türk toplumunun geleceğinin gençlerde olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve yürekten inanıyoruz" dedi. Eren, söz konusu etkinlikte Almanya
, Hollanda
, Belçika
, İsveç
, Avusturya
ve Avustralya
gibi ülkelerden gelen katılımcıların program boyunca edindiği tecrübe ve deneyimlere ilişkin bilgi aldı.
25 GENCE STAJ İMKANI
Stajyerlerin programa yönelik önerilerini de dinleyen YTB Başkanı Eren, etkinliğin sonunda katılımcılara sertifikalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Program kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı 25 genç, bir ay boyunca Türkiye'nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapma imkanı buldu. Diğer yandan Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, stajları süresince Türkçe yeterliklerini daha da geliştirmek amacıyla YTB tarafından düzenlenen çeşitli eğitimlere, kültür ve gezi programlarına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:51
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