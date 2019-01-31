Son Dakika Haberleri: Ytb Türkiye Stajları" Sertifika Töreni

Ytb Türkiye Stajları" Sertifika Töreni

1 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Stajları" programına katılan stajyerler sertifikalarını aldı.

Ytb Türkiye Stajları
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Stajları" programına katılan stajyerler sertifikalarını aldı.

Ankara'daki bir otelde düzenlenen sertifika töreninde konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, programın çok verimli geçtiğini dile getirdi.

YTB'nin Avrupa'daki Türk gençlerine büyük önem verdiğinin altını çizen Eren, "Türk toplumunun geleceğinin gençlerde olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve yürekten inanıyoruz." dedi.

Eren, söz konusu etkinlikte Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Avusturya ve Avustralya gibi ülkelerden gelen katılımcıların program boyunca edindiği tecrübe ve deneyimlere ilişkin bilgi aldı.

Stajyerlerin programa yönelik önerilerini de dinleyen YTB Başkanı Eren, etkinliğin sonunda katılımcılara sertifikalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program kapsamında yurt dışında yaşayan 25 genç Türk vatandaşı, bir ay boyunca Türkiye'nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapma imkanı buldu.

Diğer yandan Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, stajları süresince Türkçe yeterliklerini daha da geliştirmek amacıyla YTB tarafından düzenlenen çeşitli eğitimlere, kültür ve gezi programlarına katıldı.

YTB'nin bu yıl altıncı dönemini gerçekleştirdiği staj programı, yurt dışında eğitimlerine devam eden gençlerin, Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmelerine ve kariyer planlamalarını yaparken buradaki kurumları tanımalarına yardımcı oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:50 Kaynak: AA

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu

Londra'da Türk Gencinin Öldürülmesine 3 Tutuklama AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 23:53:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ytb Türkiye Stajları" Sertifika Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]