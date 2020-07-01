YTB, Türkiye'ye yola çıkan Türk vatandaşlarını Sırbistan'da karşılıyor - Son Dakika

YTB, Türkiye'ye yola çıkan Türk vatandaşlarını Sırbistan'da karşılıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek için memleket yoluna çıkan Türk vatandaşlarını Sırbistan sınır kapılarında karşılıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek için memleket yoluna çıkan Türk vatandaşlarını Sırbistan sınır kapılarında karşılıyor.

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YTB'den yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, kara yolu ile Türkiye'ye doğru yola çıkan yurt dışındaki Türk vatandaşlarını sınır kapılarında karşılayarak sorunlarına çözüm ürettiği ve danışmanlık hizmeti verdiği kaydedildi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların memleket yolculuğunun başladığı aktarılan açıklamada, YTB ile Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları iş birliğinde geçen yıl başlatılan sınır ötesi karşılama faaliyetlerinin bu yıl da devam ettiği ifade edildi.

Uygulama kapsamında, Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen YTB personeli, Sırbistan'ın Bartovci, Horgos ve Gradina sınır kapılarında vatandaşlara yardımcı olmak için bekliyor.

YTB görevlileri ve Türk polisi, memleket yolundaki vatandaşların gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra seyahat güvenliği için çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda da bulunuyor. Ayrıca, oluşturulan "+90 530 257 25 99" nolu canlı WhatsApp hattı ile de vatandaşların soruları 7 gün 24 saat cevaplanıyor.

YTB'den kara yoluyla Türkiye'ye gelecekler için "Memleket Yolu" internet sitesi

YTB bu yıl yurt dışındaki vatandaşların yolculuklarının rahat geçmesi için hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların hem güncel transit rotalara hem de yolculuk süresince ihtiyaç duyacağı bilgilere daha kolay ulaşması için "Memleket Yolu" web sitesi (www.memleketyolu.com) hazırlandı.

Vatandaşlar web sitesinden Türkiye'deki iş ve işlemleri hakkında güncel bilgilere de erişebiliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:49 Kaynak: AA

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