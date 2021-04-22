YTB ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesinden "Alevi-Bektaşi Kültürü" yüksek lisans programı - Son Dakika

YTB ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesinden "Alevi-Bektaşi Kültürü" yüksek lisans programı

22.04.2021 17:31
YTB ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesinden

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında "Alevi-Bektaşi Kültürü" tezli yüksek lisans programı alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında "Alevi-Bektaşi Kültürü" tezli yüksek lisans programı alanında iş birliği protokolü imzalandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından imzalanan protokol kapsamında yurt dışında yaşayan Türk toplumuna mensup vatandaşlara Alevi-Bektaşi kültürünün akademik çerçevede öğretilmesi ve bu kültürü tanıtacak ve öğretecek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu protokol doğrultusunda Türk Kültürü, Hacı Bektaş Veli ve Alevilik hakkında evrensel ölçekte bilgi üretmek, üretilen bilgiyi yaymak amacıyla açılan Alevi-Bektaşi Kültürü Tezli Yüksek Lisans Programı çerçevesinde; YTB tarafından burs verilecek öğrencilerin iş ve işlemlerinin yanı sıra öğrenci alımı başta olmak üzere gerekli her türlü ders, seminer, etkinlik, uygulama/staj gibi çalışmalar yapılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, protokol imza töreninde konuşan YTB Başkanı Eren'in şu ifadelerine yer verildi:

"Hacı Bayram Veli Üniversitesinin bu konuda kapasitesi çok yüksek. Bizler de faydalanmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar ki destekleri ve kıymetli iş birliği için Rektörümüz nezdinde tüm hocalarımıza, üniversitemize teşekkür ediyorum. Bu protokol, diasporamıza Alevi-Bektaşi kültürünün akademik boyutta öğretilmesi ve bu kültürü tanıtacak, öğretecek insan kaynağının yetiştirilmesine önemli bir katkı olurken üniversitemizle iş birliği içinde olduğumuz çalışmalarımıza da ivme kazandıracak. 2021 yılı UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Hacı Bektaş Veli Yılı da ilan edildi malumunuz. Dolayısıyla bu protokolü 2021'de Hacı Bektaş Veli Yılı'nda hayata geçirmekten de ayrıca mutluyuz."

Protokol imza töreninde konuşan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ise Üniversite olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, YTB ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini söylediği kaydedildi.

Programa başvuru şartları

Alevi-Bektaşi Kültürü Tezli Yüksek Lisans Programına başvurular Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından alınacak.

Başvuruların ön incelemesi Enstitü tarafından kurulan ve YTB'nin de temsilci gönderdiği komisyonca gerçekleştirilecek olup, ön incelemeyi geçen adaylar mülakata davet edilecek.

Programa, Türkiye'deki bir üniversiteden veya YÖK tarafından tanınmış yurt dışındaki bir üniversiteden lisans derecesine sahip olup, Türkiye dışındaki ülkelerden birinde oturum hakkına sahip olan ya da çifte vatandaş veya mavi kart sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.

Adaylardan ayrıca yeterli düzeyde akademik Türkçe bilgisine sahip olma şartı da aranacak.

Lisans diplomalarını yurtdışındaki bir üniversiteden almış olan adaylar için ALES puanı aranmazken, Lisans derecesini Türkiye'de tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan programın belirlediği ALES şartını taşıması bekleniyor.

Adaylardan başvuru esnasında diploma denklik belgesi istenmeyecek olup, programa kaydoldukları tarihten itibaren iki yarı yıl içerisinde diploma denklik işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

Denklik işlemleri idari süreçlerinde yaşanabilecek gecikmelerden dolayı öğrencilere ek süre tanınabilecek.

YTB ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesinden Alevi-Bektaşi Kültürü yüksek lisans programı
YTB ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesinden Alevi-Bektaşi Kültürü yüksek lisans programı
YTB ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesinden Alevi-Bektaşi Kültürü yüksek lisans programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Bayram, Ankara, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesinden 'Alevi-Bektaşi Kültürü' yüksek lisans programı - Son Dakika


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