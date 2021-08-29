YTB yurt dışına çıkan vatandaşlara kolaylaştırıcı tavsiyelerde bulundu - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışına çıkacak vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulundu, sınır kapılarında dinlenme ve oyun alanları oluşturdu.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre yaz sezonunda tatillerini Türkiye'de geçiren ve büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşayan vatandaşların dönüş yolculuklarının başladığına işaret edilerek, bu dönemde çok sayıda vatandaşın sınır kapılarına aynı anda gitmelerinden dolayı yoğunluklar yaşandığına dikkat çekildi.

Bazı ülkelerin dönüş yolunda uyguladıkları prosedürlerin de bu yoğunlukların artmasına neden olduğuna kaydedilen açıklamada, Türkiye'den yaşadıkları ülkelere seyahat eden vatandaşlara yoğunlukları azaltacak bazı önlemler almaları tavsiye edildi.

İlgili tavsiyeler, Avrupa Birliği ülkelerine giriş yapmak isteyenlerin, bu ülkelere girişi yasak olan et, süt ve fazla miktarda erzakı yanlarında götürmemesi, okul ve işe başlama tarihlerinden 4-5 gün önce yola çıkması, seyahat belgelerinin geçerlilik sürelerini kontrol etmesi, araç ruhsatı ve sigorta belgeleri gibi evrakı da hazır bulundurması gerektiği olarak açıklandı.

Sınır kapısında oyun ve dinlenme alanı

Öte yandan açıklamada YTB'nin, sınır kapılarında seyahat işlemlerinin gecikmesinden kaynaklanan bekleme sürelerinde vatandaşların ve çocukların iyi vakit geçirmesi için dinlenme ve oyun alanları oluşturduğu ifade edildi.

Bu alanlarda sınır geçişini bekleyenlere çay, kahve ve su ikramlarının yanı sıra çocuklar için hazırlanmış TRT Çocuk Dergisi, Bilim Çocuk Dergisi, Seyahat Günlüğü ve diğer başka hediyeler takdim edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşlara YTB tarafından hazırlanan https://memleketyolu.ytb.gov.tr/ sitesinden ilgili ülke gümrük mevzuat bilgileri, "+905302572599" Whatsapp hattından ise canlı destek ve bilgilendirilme sağlandığı kaydedildi.