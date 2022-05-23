YTB, yurt dışında Türklerin hak arayışına destek için hukukçu ağı oluşturmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

YTB, yurt dışında Türklerin hak arayışına destek için hukukçu ağı oluşturmayı hedefliyor

23.05.2022 21:05

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların, özellikle nefret suçlarına maruz kaldıklarında haklarını arayabilmeleri için bir hukukçu ağı oluşturulmasını hedeflediğini aktardı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların, özellikle nefret suçlarına maruz kaldıklarında haklarını arayabilmeleri için bir hukukçu ağı oluşturulmasını hedeflediğini aktardı.

Eren, Brüksel Büyükelçiliğinde Belçika Hukukçular Buluşması programı kapsamında Belçika'da yaşayan Türk hukukçularla bir araya geldi.

YTB'nin hukuk çalışmalarıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik kamu işlemlerinin geliştirilmesini hedeflediğini belirten Eren, vatandaşların yaşadıkları ülkelerdeki haklarını iyi bilmeleri ve özellikle nefret kaynaklı eylem ya da söylemlere maruz kalmaları durumunda haklarını aramalarını amaçladıklarını vurguladı.

Eren, bu hedef için "ayrımcılıkla mücadele rehberi" hazırladıklarını, vatandaşların bu tür saldırılara uğramaları durumunda bildirimde bulunmaları için "https://nesam.ytb.gov.tr" web sitesini kurduklarını anımsattı.

Bu tür saldırılarla mücadelede raporlamanın önemine dikkati çeken Eren, veri toplamanın yanı sıra takibinin de önemli olduğuna değindi.

Eren, Avrupa'da Türk hukukçuların varlığı açısından zenginlik bulunduğunu belirterek, "En önemsediğimiz şey bir hukuk ağı oluşturmak, bilhassa hak aramayla ilgili bilinç oluşmasını sağlamak." diye konuştu.

YTB'nin Avrupa'daki sembol davalarda vatandaş ya da derneklere destek olduğunu da ifade eden Eren, elde doneler olmasına rağmen saldırıları raporlama konusunda geride kalındığını, bu nedenle YTB'nin hukukçu ağı oluşturmaya özel önem atfettiğinin altını çizdi.

Belçika'daki vatandaşların hukuki meselelerin de gündeme getirildiği programda askerlikten nüfusa, emeklikten gümrüğe gibi birçok kamu hizmetine dair son yıllarda yapılan güncel gelişmeler de aktarıldı.

STK buluşması

YTB dün ise Belçika'daki sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik eğitim programı düzenlemişti.

Brüksel Büyükelçiliğinde düzenlenen programda alanında uzman avukat ve mali danışmanlar, STK yöneticilerini kurumsal ve mali yönetim konularında bilgilendirmişti.

YTB, yurt dışında Türklerin hak arayışına destek için hukukçu ağı oluşturmayı hedefliyor
YTB, yurt dışında Türklerin hak arayışına destek için hukukçu ağı oluşturmayı hedefliyor
YTB, yurt dışında Türklerin hak arayışına destek için hukukçu ağı oluşturmayı hedefliyor
YTB, yurt dışında Türklerin hak arayışına destek için hukukçu ağı oluşturmayı hedefliyor

YORUMLAR
500
Kuzey Makedonyalı Atlı Jimnastik sporcusu, ülkesini yurt dışında temsil ediyor Kuzey Makedonyalı Atlı Jimnastik sporcusu, ülkesini yurt dışında temsil ediyor Başkan Yılmaz'dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği Başkan Yılmaz'dan, İçel İdman Yurdu maçı için otobüs ve bilet desteği
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB, yurt dışında Türklerin hak arayışına destek için hukukçu ağı oluşturmayı hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 21:49:57. #1.13#
SON DAKİKA: YTB, yurt dışında Türklerin hak arayışına destek için hukukçu ağı oluşturmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement