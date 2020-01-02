YTB yurt dışında yaşayan 1 milyon 200 bin vatandaş ile temas kurdu - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba toplulukları ile ülkemizde burslu olarak eğitim gören uluslararası öğrenciler için 2019 yılında binlerce projeyi hayata geçirdi.



Dünyanın dört bir yanında eğitim, sağlık, hukuk, medya, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal konular başta olmak üzere birçok programa imza atan YTB, milyonlarca kişiye ulaşarak gönül coğrafyası ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarla bağ kurdu. Yurt dışındaki vatandaşlar, kardeş, akraba ve soydaş topluluklar ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yürüten YTB, 2019 yılında da faaliyetlerini arttırarak sürdürdü. Bu kapsamda yurt dışında yaşayan 1 milyon 200 bin vatandaşla temas sağlandı. YTB tarafından yürütülen ve uluslararası öğrencilere ülkemizde burs imkanı sunan Türkiye Bursları Programı'na da 167 ülkeden 146 bin 600 rekor başvuru yapıldı. 2019 yılında kardeş ve akraba topluluklara yönelik gerçekleştirilen proje sayısı da 194'e çıkarıldı.



Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşa ulaşıldı



Yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerdeki statülerinin yükselmesine katkı sağlayan ve onları yaşadıkları ülkelerde aktif bireyler kılacak çalışmalara imza atan YTB, 2019 yılında da bu alandaki faaliyetlerine devam etti. 1 milyon 200 bin vatandaşla direkt temas sağlayan YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşların oluşturduğu 310 STK'ya proje desteklerinde bulundu. Yurt dışındaki gençler ve minikler için yürütülen eğitim ve Türkçe çalışmalarına ise 13 bin 470 öğrenci katıldı. YTB tarafından 2019 yılı boyunca yapılan gençlik çalışmalarında da 4 bin 936 genç yer aldı. 12 bin gence de desteklerde bulunuldu.



Gönül coğrafyasına yüzlerce proje ile el uzatıldı



YTB, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaşayan soydaş ve akraba topluluklarla tarihi ve kültürel bağların yeniden inşası için 2019 yılında yüzlerce projeye imza attı. Bu kapsamda YTB, soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı coğrafyada gerçekleştirilen 70 etkinlikle 29 bin 134 kişiye ulaştı. Yine bu coğrafyaya yönelik yürütülen 54 eğitim programında ise 4 bin 134 kişi yer aldı. Farklı projeler kapsamında yürütülen 29 kültürel gezi etkinliğine de bin 319 soydaş ve akraba topluluklara mensup kişi katıldı. YTB tarafından basılan 17 kitap ise gönül coğrafyasında 31 bin 500 adet olarak dağıtıldı. 10 ülkeye 21 bin kitap-kırtasiye yardımı yapıldı. 2019 yılında kardeş, akraba ve soydaş topluluklara yönelik toplamda 194 proje hayata geçirildi.



Türkiye Bursları'na rekor başvuru



YTB tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı ile önemli bir eğitim merkezi haline gelen Türkiye, bu yıl da dünyanın dört bir yanından rekor sayıda başvuru aldı. 2019 yılında 167 ülkeden 145 bin 700 uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim almak için başvuruda bulundu. Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunların kurdukları mezun dernekleri sayısı da 2019 yılında 28'e yükseldi. - ANKARA