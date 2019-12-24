YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Son Dakika Ekonomi

YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık

6 saat önce

Türk Lirasından (TL) 6 sıfır atıldıktan sonra bir dönem kullanılan Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları için Merkez Bankası uyarıda bulundu.

YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık, System.String[]

Türk Lirasından (TL) 6 sıfır atıldıktan sonra bir dönem kullanılan Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları için Merkez Bankası uyarıda bulundu. Elinde hala YTL bulunan vatandaşların bu banknotları, üzerinde yazan değerlerle değiştirebileceği son gün 31 Aralık olarak belirlendi.


Türkiye Cumhuriyeti 31 Ocak 2004 yılında 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun" ve bu kapsamda çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca iki aşamalı uygulanan para reformunu gerçekleştirdi. İlk aşamada TL'nin başına koyulan 'Yeni' ifadesi yer aldı. Bu dönemden kalan banknotları hala bulunduran vatandaşlar için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, banknotların üzerinde bulunan değerden değişim yapmak için son günü 31 Aralık olarak belirledi.


Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Hala elinde Yeni Türk Lirası banknotları bulunduran vatandaşlar, bu banknotları 31 Aralık tarihine kadar Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerine getirerek üzerlerinde yazan değerlerle değiştirebilecek. 1970'lerden itibaren yaşanan yüksek ve kronik enflasyon nedeniyle paramızın alım gücünün düşmesi, sık sık üst değerlerde banknotlar piyasaya sürülmesine neden olmuştu. Öyle ki dünyadaki en büyük kupürlü banknot olan 20 milyon Türk Lirası ülkemizde kullanılmaktaydı. Çok sıfırlı paralar, ekonomimizin itibarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra muhasebe ve istatistik kayıtlarında da sorun oluşturuyordu. Bu nedenle 2005 yılında Merkez Bankası bir para reformu gerçekleştirdi. Para reformunun ilk aşamasında 1 Ocak 2005'te paradan altı sıfır kaldırıldı; Yeni Türk Lirası (YTL) banknotlar ve Yeni kuruşlar kullanılmaya başlandı. Para reformunun ikinci ve son adımında ise banknottan 'Yeni' kelimesini kaldırılarak 'Türk Lirası'na paramızın asli ve geleneksel adına, dönüş yapıldı. Yeniden 'Türk Lirası' ve 'Kuruş' adını alan banknot ve madeni paralarımız 1 Ocak 2009'da yenilenen tasarımları, değişen boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile hayatımıza girdi. Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotlar için 10 yıllık zaman aşım süresi 31 Aralık tarihinde doluyor. 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla piyasada dönüştürülmeyi bekleyen yaklaşık 21 milyon adet 174 milyon Türk Lirası tutarında YTL banknot bulunuyor. Hala elinde Yeni Türk Lirası banknot bulunanlar 31 Aralık tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinden ellerindeki YTL banknotları Türk Lirası banknotlar ile değiştirebilirler. 31 Aralık 2019 tarihinden sonra YTL banknotlar geçersiz hale gelecek." - ANKARA

Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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