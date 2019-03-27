Ytong, Lise Öğrencilerinin Elinde Sanata Dönüşüyor

Batman'da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ytong üzerine Allah'ın 99 ismi Esma'ül Hüsna'yı kazıyarak betonu sanata çeviriyor.

Batman'da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ytong üzerine Allah'ın 99 ismi Esma'ül Hüsna'yı kazıyarak betonu sanata çeviriyor.





TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan Üç Boyutlu Tasarım Atölyesi'nde taş bezeme ve kabartma sanatı kursuna katılan öğrenciler, ytong (gaz beton) üzerine Arapça harflerle Allah'ın 99 ismi Esma'ül Hüsna'yı nakşediyor.



Okul Müdürü Abdurrahman Yakut, öğrencilerin okul bünyesinde açılan atölyelerde daha önce Osmanlı kati sanatı ve atık seramik parçalarından birçok tablo yaptıklarını belirterek şu sıralar ytong üzerine Esma'ül Hüsna'yı işlediklerini söyledi.





Öğrencilerin hafta içi her gün ders saati bittikten sonra atölyede çalıştıklarını, bu sayede hem ders stresinden kurtulduklarını hem de birbirinden güzel eserler yaptıklarını anlatan Yakut, "Öğrencilerimiz imam hatip meslek dersleri ile matematik, fizik, kimya, edebiyat, tarih ve coğrafya gibi kültür derslerinin yanında geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar derslerini de alıyorlar. Atölyemizde, yaklaşık 30 öğrenci taşlar üzerinde Esma'ül Hüsna'yı adeta nakşediyor. Görüldüğü gibi kolay olmayan bu sanat alanını öğrencilerimiz büyük bir keyifle ve yetenekle gerçekleştirme imkanı buluyorlar." diye konuştu.



Görsel sanatlar öğretmeni Nazım Taymur da öğrencilerin taş bezeme ve kabartma sanatının inceliklerini öğrendiklerini belirtti.



Malzeme olarak öğrencilerin kolay işleyebilecekleri ytong kullandıklarını söyleyen Taymur, "Çalışmamız bittiğinde yaklaşık 7,5 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde bir pano oluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin bu isimleri taşa kazımakla beraber sabır, paylaşım, kardeşlik, sevgi, saygı, sorumluluk ve erdem gibi değer kavramlarını kazanmalarını da sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz taşa kazıdıkları isimleri gönüllerine de nakşetmiş oluyorlar." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden Dilber Tekin ve Vildan Kaya, atölyedeki çalışmayı severek yaptıklarını dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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