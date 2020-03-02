YTÜ öğrencileri, İdlib şehitlerini andı - Son Dakika
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YTÜ öğrencileri, İdlib şehitlerini andı

7 saat önce

Yıldız Teknik Üniversitesi Değerler Eğitimi Topluluğu öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri andı.

YTÜ öğrencileri, İdlib şehitlerini andı, System.String[]

Yıldız Teknik Üniversitesi Değerler Eğitimi Topluluğu öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri andı.

Ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarını taşıyan öğrenciler, Davutpaşa Kampüsü'nde düzenledikleri yürüyüş boyunca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar" şeklinde sloganlar attı.

Öğrenciler adına açıklamayı Ufuk Muhammet Deveci okudu.

Türkiye'nin gerekli karşılığı vermek için operasyon başlattığını dile getiren Deveci, "Değerler Eğitimi Topluluğu öncülüğünde kin yutarak toprağa verdiğimiz nice şehidimizi anmak ve Bahar Kalkanı Operasyonu'na giden yiğitlerimize bir nebze de olsa destek olmak için toplandık." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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