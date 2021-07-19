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YTÜ Racing Takımı "Formula Student" için 10 yılda 6 yarış aracı üretti - Son Dakika

YTÜ Racing Takımı "Formula Student" için 10 yılda 6 yarış aracı üretti

19.07.2021 09:32
YTÜ Racing Takımı

2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan, sanayi iş birliği ile desteklenen YTÜ Racing Takımı, bu yıl Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek "Formula Student" yarışı için elektrikli ve içten yanmalı iki yarış aracı üretti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Racing Takımı bu yıl ürettiği iki araç ile Avrupa'da yarışacak

Ar-Ge ve inovasyonda Türkiye'nin öncü üniversitelerinden olan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atıyor. 2011 yılında üniversitenin Beşiktaş Kampüsünde öğrenciler tarafından kurulan YTÜ Racing Takımı, geçen 10 yılda 6 yarış aracı üreterek, ülkemizde sürdürülebilir Ar-Ge çalışmalarından birine imza atıyor.

55 kişiden oluşan ve her yıl yeni katılımlarla dinamizmini koruyan YTÜ Racing takımında makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, kontrol otomasyon mühendisliği, mekatronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, endüstri mühendisliği öğrencileri hep birlikte güçlü bir motivasyonla çalışıyor.

YTÜ Racing Takımı, ürettikleri yarış araçlarıyla her yıl İtalya, Macaristan ,Çek Cumhuriyeti, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleşen, çok uluslu mühendislik yarışması "Formula Student"te ülkemizi temsil ediyor. Bu yıl Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek yarışlar için üretilen içten yanmalı ve elektrikli araç kategorilerinde yarışacak iki yeni model (YTR07-C ve YTR07-E) üniversitede düzenlenen bir törenle tanıtıldı.

"Öğrencilerimiz üniversiteden mezun olur gibi kulüplerimizden mezun oluyor"

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde gerçekleştirilen törene, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ, Prof. Dr. Bestami Özkaya ile Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Işık, YTÜ Racing takımının danışman hocaları Doç. Dr. Alptekin Ergenç, Doç. Dr. Orkun Özener ile sponsor firmalardan TOYOTETSU'nun Başkanı Masahıro Nomura ve Genel Müdürü Orçun Yöntem katıldı.

Akademik kariyerinde otomotiv alanında çalışmalar da yürüten, Ar-Ge çalışmalarının öğrencilerin gelişimine olan katkısını her fırsatta dile getiren Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz törende şunları söyledi:

"Üniversitemizin 110 yıllık tarihinde 30 yıldır faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri bulunuyor. Bu çok gurur verici. Hep söylüyorum; sadece derslere girmekle üniversiteli olunmaz. Ders dışı etkinlikler, faaliyetler, özellikle kulüp faaliyetleri aslında sizi üniversiteli yapan, mühendis yapan şeylerdir. YTÜ'nün üstün tarafı da bu. Türkiye'nin en güçlü kulüplerine sahip üniversitesiyiz. Arge'de lider, kulüpleriyle lider, öğrencileriyle lider bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz, üniversiteden mezun olur gibi kulüplerimizden mezun oluyor. Kulüp içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrencilerimizi sektörde çok önemli pozisyonlara taşıyor. Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine, dünya bilimine katkı sağlamasına destek olan tüm öğrencimize ve YTÜ Racing Takımına teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Bu süreçte yanımızda olan partnerlerimize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli destekleriniz oluyor. Üniversite, sanayi ile birlikte iş yaptığı, sektöre katkı sağladığı zaman güçlü. Bugün bu nedenle bizim için çok önemli. İyi ki varsınız."

"Bu çalışmada büyük fedakarlık ve emek var"

Toplantıda söz alan YTÜ Racing takımının danışmanı Doç. Dr. Alptekin Ergenç, sahnede duran 2 aracın arkasında saatler süren uykusuzluk, ter, gözyaşı, yağmur çamur demeden özverili bir çalışma ve büyük bir fedakarlık olduğunu vurguladı.

Ergenç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımımız şu anda 72 saattir uykusuz. Ve bu tempo yarış bitene kadar sürecek. Biz atalarımız gibi zoru seve bir ekibiz. Şimdi araçlarımızı alacağız ve otobüslerimize binip 35 saatlik bir yolculukla Çek Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Uçakla gitmeyi ekip olarak istemedik. Biz bu 35 saatte de bir arada olup kendi hikayemizi yazacağız. 10 yılda hiçbir şey kolay olmadı. Herkes bugünden yarına bu işler oluyor zannediyor. Kesinlikle öyle olmuyor. Çok zor ve meşakkatli ama inanılmaz zevkli bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız nitelikli mühendis yetiştirmek ve ülkemize bilim ışığında ilerleyen, gece gündüz daha iyisi için çalışan gençler kazandırmak. Her yıl katılım için 300'ün üzerinde başvuru alıyoruz. Yetenekli ve istekli öğrencilerden oluşan, 40 yeni öğrenci takıma katılıyor. Ar-Ge çalışmaları sonucu edinilen kümülatif bilgi birikimi her yıl yeni gelen takım üyelerine aktarılarak süreklilik sağlanıyor. Bu, öğrencilerimiz için bulunmaz, paha biçilmez bir fırsat. Bizlere destek olan herkese ve öğrencilerime buradan teşekkürlerimi sunuyorum"

Konuşmaların ardından iki aracın üzerlerindeki örtüler, geleceğin kadın mühendislerinin elleriyle açıldı.

"Formula Student Czech Republic" 26 Temmuz – 1 Ağustos'ta

YTÜ Racing takımının ülkemizi temsil edeceği "Formula Student Czech Republic" yarışması, 26 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Yarışmaya katılacak iki aracın (YTR07-C ve YTR07-E) özellikleri şöyle:

YTR07-C (İçten Yanmalı) Özellikleri :

Sürücüsüz Araç Ağırlığı : 200 kg

Motor : 2010 Honda CBR600RR

Motor Gücü : 90 Hp

Maksimum Tork : 58 Nm

Lastik : 7"x13" Hoosier R25B

Şasi : Çelik konstrüksiyon, kaynaklı uzay kafes yapı

YTR07-E (Elektrikli) Özellikleri:

Sürücüsüz Araç Ağırlığı : 295 kg

Motor: Emrax 228

Motor Verimi: 92-98%

Motor Gücü: 109 kW

Maksimum Tork: 230 Nm

Batarya Kapasitesi: 108 Seri 5 Paralel 440V

Lastik : 7"x13" Hoosier R25B

Şasi : Çelik konstrüksiyon, kaynaklı uzay kafes yapı

YTÜ Racing Takımı Formula Student için 10 yılda 6 yarış aracı üretti

Yıldız Teknik Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Otomobil YTÜ Racing Takımı 'Formula Student' için 10 yılda 6 yarış aracı üretti - Son Dakika


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