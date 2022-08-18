YTÜ Yıldız Teknopark'tan Maslak'ta yeni teknoloji üssü - Son Dakika
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YTÜ Yıldız Teknopark'tan Maslak'ta yeni teknoloji üssü

18.08.2022 13:56
YTÜ Yıldız Teknopark'tan Maslak'ta yeni teknoloji üssü

YTÜ Yıldız Teknopark Maslak, Coworking (açık ofis) alanları ve kuluçka merkezi ile inovasyonun ve teknolojinin yeni adresi olmayı hedefliyor.

Türkiye'deki teknoloji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bu alandaki dikkat çeken çalışmalardan biri olan YTÜ Yıldız Teknopark ise ülkemizdeki girişim ve girişimcilere yeni imkanlar sağlamaya hazırlanıyor. Son olarak proje, Maslak'ta yeni teknoloji üssünü hayata geçiriyor.

YTÜ Yıldız Teknopark Maslak ile hedef, uluslararası şirketlerle ortak teknolojiler üretmek

YTÜ Yıldız Teknopark Maslak, Coworking (açık ofis) alanları ve kuluçka merkezi ile inovasyonun ve teknolojinin yeni adresi olmayı hedefliyor. Sürdürülebilir akıllı sistem altyapısı ile faaliyete geçecek olan yerleşkede, üyeleri olan kişi ve kurumlara; eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği de verilecek.

YTÜ Yıldız Teknopark'tan Maslak'ta yeni teknoloji üssü

Maslak yerleşkesi ile uluslararası şirketlere yakın olunacağını ifade eden YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

YTÜ Yıldızlı Projelere Başvurular Devam Ediyor

"YTÜ Yıldız Teknopark olarak Davutpaşa kampüsümüzde akademi ile iç içeyiz. Aynı şekilde İkitelli yerleşkemiz ile Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgesinde konumlanmış durumdayız. Şimdi de Maslak yerleşkemizle, uluslararası şirketlere komşu olduk. Biz tüm yerleşkelerimiz ile şirketlerimize lokasyon ve dış pazara ulaşma imkanı sunuyoruz.

Maslak'taki ana düşüncemiz, uluslararası vizyona sahip şirketlerle iş birliği yapmak. YTÜ Yıldız Teknopark, bölgesinde lider, globalde ise söz sahibi. Ülke olarak globaldeki başarımızı büyütmek ve lider olabilmek için teknolojilerimizi daha fazla dışarıya sunuyor olmamız, bu anlamda da küresel bir ortak alan oluşturmamız lazım. Biz girişimcileri oyun, finans, sigorta ve sağlık teknolojileriyle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Maslak yerleşkemizle de bu vizyon etrafında toplanan uluslararası şirketlerle, geleceğin teknolojilerini üreteceğiz"

YTÜ Yıldız Teknopark olarak; oyun, fintech, insurtech ve mobility gibi alanlarda iddialı olduklarını belirten projenin Genel Müdürü Orhan Tanışman ise şunları söyledi:

"Teknopark Maslak'ta, ileri teknolojiyi kullanan kuruluşlarla çalışacağız. Yeni yerleşkemiz ile potansiyel gördüğümüz her alanda teknoparkların var olma sebebine uygun olarak, girişimi ve girişimciyi desteklemeye de devam edeceğiz. Girişimcilerimizi, fikirlerini büyütebilecekleri aynı zamanda, ülkemizi uluslararası rekabet koşullarında temsil edebilecekleri bir konumda görmek istiyoruz.

Yıldız Teknopark olarak, 500'den fazla firmamız, 150'den fazla kuluçka şirketimiz bulunuyor. Biz de her yıl yaklaşık olarak yüzde 10'luk bir büyüme sağlıyoruz. Bu yüzden, Yıldız Teknopark olarak, Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarımıza hız vererek devam etmeyi amaç edindik. Bu büyümeyi destekleyebilmek ve ihtiyacı karşılayabilmek için Maslak'ta yeni yerleşkemizi faaliyete geçirdik. Ulusal ve uluslararası iş birlikçilerimizle, küresel ölçekte teknoloji ile bilişimin sirayet ettiği ve edebileceği her alanda var olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji YTÜ Yıldız Teknopark'tan Maslak'ta yeni teknoloji üssü - Son Dakika

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