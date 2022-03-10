YTÜ Yıldız Teknopark, "Türkiye'nin 2025 Vizyonuna" ışık tuttu - Son Dakika

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "YTÜ Yıldız Teknopark olarak, Türkiye'de önemli işler yapıyoruz. Ama artık Türkiye'nin vizyonuna yakışır şekilde dünyaya açılma, bölgede ve dünyada liderlik yapma vizyonumuz var." ifadesini kullandı.

YTÜ Yıldız Teknopark "Bugüne gelecekten bak" sloganıyla, 2025 Vizyon Sunumu tanıtım Toplantısı'nı Davutpaşa kampüsünde gerçekleştirdi.Toplantıya YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, YTÜ Rektör Yardımcıları, YTÜ akademisyenleri, YTÜ Yıldız Teknopark firmaları ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yılmaz, Türkiye'de Teknopark kavramının 2000'li yıllarından başından itibaren yaygınlaştığını belirterek, "2000'li yılların başında Teknoparklar kurulmaya başladı. YTÜ 2008-2009 yıllarında teknoparkını aktif hale getirdi. Bir konteynerle başladık ama ilk hamleyi, ilk büyük başarıyı 2010'da gördük." dedi.

Türkiye'nin 2010 yılında teknolojik transfer mekanizması, teknoloji transfer ofisi kavramıyla tanıştığına dikkati çeken Yılmaz, "Çok gururla ve onurla söylüyorum ki Türkiye'nin ilk 10 teknoloji transfer ofisinden bir tanesi ve en iyisi YTÜ Yıldız Teknopark" ifadesini kullandı.

Yılmaz, teknoloji transfer mekanizmalarıyla dönüşümün başladığını belirterek, "Teknoloji transfer yapıyorsunuz ama iyi bir kuluçkanız ve uluslararası ayağınız yoksa başarma şansınız yok. Ankara'da bir üniversite ve Yıldız Teknik Üniversitesi Silikon Vadisi'ndeki Uluslararası Kulukça Merkezi'ni 2015 yılında kurdu. Silikon Vadisi'nde bayrağımız dalgalanıyor. Buradaki başarılı girişimcileri oraya götürüyoruz." dedi.

Yıldız Teknopark'ın 3 yıldır üst üste teknoparklar arasında 1'inci olduğunu kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz bir Türkiye teknoparkı olmanın çok ötesine geçtik. Artık biz bölgesel bir teknoparkız bölgeye hitap ediyoruz. Bunu gururla söylüyorum. Eksik olan şey fon, girişim sermayesi yatırım fonu yıllardır söylüyoruz.Maalesef çok başarılı modelleri görme şansımız olmadı. Ama artık Yıldız Teknik Üniversitesi'nin SPK'dan onaylı kendisine ait bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı fonu var.

Çok iyi, ciddi ve büyük ortaklardan oluşuyor. Şimdilik 30 milyon TL diye başladık ama büyük bir değerlere ulaşacak bir fonumuz var. Kendi kuluçka şirketlerimize, kendi girişimcilerimize öncelik vermekle birlikte Türkiye'deki, tüm başarılı teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya başladık."

Program sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark'ın vizyonuna ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de önemli işler yapıyoruz. Ama artık Türkiye'nin vizyonuna yakışır şekilde dünyaya açılma, dünyada liderlik yapmak, bölgede liderlik yapma vizyonumuz var. Aslında bu görev bize doğrudan verildi. Türkiye'de böyle bir konum işgal edince dünyada bizi takip edenler aslında bölgelerine bizi davet etmeye başladı."

Yılmaz gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarla Türk Cumhuriyetlerinin de ilgisini çekmeye başladıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Onlar da ciddi bir hamle yaptı. Hem Azerbaycan hem Özbekistan, hem Türkmenistan.Bu modeli kendi ülkelerinde o bölgeye yaygınlaştırmak için bizden destek istediler.Devletimizin de verdiği bir emirle orada bulunduk ve orada güzel bir model konuşuyoruz ve onları dönüştürmeye çalışıyoruz.

Çünkü biz 25 yıldır Türkiye ekosistemini dönüştürdük. Burada önemli bir oyuncu olduk. Aynı tecrübemizi oraya yansıtıyoruz.Daha sonra Dubai ve Afrika bölgesine de açılmaya başladık. Ama önümüzdeki hamle aslında Avrupa'da, Paris ve Berlin'de ciddi bir girişimimiz olacak. Onunla ilgili ciddi bir proje geliştirdik. Türkiye'nin girişimcilerini, teknoloji liderlerini, teknoloji üretenlerini Avrupa pazarına da yönlendirmeye çalışıyoruz."

"İhracat gelirimizi en yakın zamanda 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz"

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise YTÜ Yıldız Teknopark'ın gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgesinde ön plana çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

" Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya, Türk cumhuriyetlerinden, Balkanlara kadar olan coğrafyada biz şu anda altyapı hazırlıklarımızı yaptık.Dubai'de ofisimizi açtık. Özbekistan'da bir teknopark açmak istiyoruz. Avrupa'da çalışmalarımız sürüyor.

Zaten daha önce de Amerika'da Silikon'da vardık. Bu çalışmalar kapsamında biz oradaki girişimcileri de Türkiye'ye getirmek ve açıkçası bizim Türk cumhuriyetlerinin silikon valisi olmak istiyoruz. Yani Türk dünyasındaki girişimcileri buraya getirmek ve burada onları eğitmek ve sonrasında da Türk cumhuriyetlerdeki kardeşlerimizin de teknolojisini geliştirmek istiyoruz."

Tanışman, 1 milyar doların üzerinde ihracat gelirine sahip olduklarına dikkati çekerek, "Şu ana kadar bir milyar doların üzerinde bir ihracatımız söz konusu.Yurtiçinde de 13 milyar TL gibi bir Ar-Ge gelirimiz vardı. İhracat gelirimizi en yakın zamanda 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz. Yine Türk cumhuriyetlerden gelecek olan firmalarla ilgili öncelikle savunma sanayiyle başlıyor olacağız. Savunma sanayi şirketlerini oraya götürmeyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. " yorumunda bulundu.

Sermayenin olmazsa olmazlardan birisi olduğunu vurgulayan Tanışman, "Dubai'deki ofisimiz, küresel sermayenin Türkiye'deki girişimlere yatırım yapabilmesini sağlamış olacak." dedi.

Tanışman, Yıldız Teknopark ile PwC Türkiye'nin gerçekleştirdiği Segmentasyon Projesi'ne dikkati çekerek şöyle devam etti:

" Segmentasyon projesinde aslında tüm şirketlerimiz için bir değerleme modeli çıkarmış olduk. Bu değere istinaden gelen yatırımcılar risklerini minimize edecek tarzda burada bir çalışma bulacaklar. Yani Türkiye'ye geldiklerinde ki bu bölgedeki yatırımcılar da, girişimciler de diyoruz ki bir fikriniz varsa, bir girişiminiz varsa, bir sermayeye ihtiyacınız varsa Yıldız Teknopark'a başvurduğunuzda bunların hepsinin karşılığını bulabiliyor olacaksınız."

Segmentasyon Projesi Hakkında

Segmentasyon Projesi, YTÜ Yıldız Teknopark Yönetici Şirketi himayesinde teknoparkta yer alan firmaların kapasitelerini arttıracak destek mekanizmalarını kurmak amacıyla hayata geçirildi. Yıldız Teknopark'ta yer alan firmalar ile öz değerlendirme şeklinde çalıştaylar, anketler, mülakatlar ve birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

20 Ağustos 2021 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen farklı odak alanlarda gerçekleştirilen bu çalışmada alınan yanıtlar, PwC Türkiye'nin ve Yıldız Teknopark'ın ilgili uzmanları tarafından değerlendirildi. Bu çalışmayla firmaların mevcut durumlarını belirlemek, benzer firmalarla karşılaştırmak ve gelişmeye açık alanlarına yönelik eylem önerileri planlanarak firmaların gelişimine katkı sağlanması hedeflendi.

Segmentasyon Projesi Kapsamında bazı firmalara ödüller verildi ödül alan isimler aşağıdaki şekilde:

"İhracatın Kutup Yıldızı: Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret, En Kurumsal Kutup Yıldızı: SNI Teknoloji Hizmetleri, Fikri Mülkiyetin Kutup Yıldızı: Neutec Ar-ge, En Hızlı Çıkış Yapan Kutup Yıldızı: Finartz Bilgi Teknolojileri, Kurumsal Ar-Ge'nin Kutup Yıldızı: Mobven Teknoloji, En İnovatif Kutup Yıldızı: I2I Bilişim Danışmanlık Teknoloji Hizmetleri ve Pazarlama, Personel Başına En Fazla Proje Gelirine Sahip Kutup Yıldızı: Bayraktar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri"