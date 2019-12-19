Yu¨z Plastik Cerrahi Dernegˆinden açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Yu¨z Plastik Cerrahi Dernegˆinden açıklama Açıklaması - Son Dakika

Yu¨z Plastik Cerrahi Dernegˆinden açıklama Açıklaması

6 saat önce

Yüz Plastik Cerrahi Derneği, kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarının, yüz ve baş boyun bölgesindeki her türlü estetik girişimi başarıyla yaptığı ve yapmaya da kanunen yetkili olduklarını belirtti.

Yu¨z Plastik Cerrahi Dernegˆinden açıklama Açıklaması, System.String[]

Yüz Plastik Cerrahi Derneği, kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarının, yüz ve baş boyun bölgesindeki her türlü estetik girişimi başarıyla yaptığı ve yapmaya da kanunen yetkili olduklarını belirtti.

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yo¨netim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, derneğin Tu¨rk Kulak Burun Bogˆaz Baş Boyun Cerrahisi Derneğine afiliye c¸alıs¸an bir alt dal dernek olduğu aktarıldı.

"KBB uzmanları, yüz ve baş boyun bölgesindeki her tu¨rlu¨ estetik giris¸imi yu¨zyılı as¸kın bir su¨redir bas¸arıyla yapmaktadır ve yapmaya da kanunen yetkilidirler." vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her tu¨rlu¨ cerrahi brans¸ hekimlerinin bas¸ına gelebilecek komplikasyonlardan bir tanesini kullanarak halkı yanıltıcı so¨ylemlerde bulunmak dogˆru bir yaklas¸ım degˆildir. Hele cerrahi bir brans¸a bile ait olmayan hekim arkadas¸larımızın cerrahi is¸lemler ile ilgili beyanları hic¸bir s¸ekilde dikkate alınmamalıdır. Uzmanlık alanımızın alt dallarından olan yu¨z plastik cerrahisi, o¨zellikle son 10 yıl ic¸erisinde bilimsel toplantılarımızda artan bir ilgiyle izlenmekte, dernegˆimizin asistan ve uzmanlarımızın egˆitimindeki bu¨yu¨k ve yogˆun egˆitim c¸abalarıyla du¨nyanın en o¨nde gelen uzmanları Tu¨rkiye'de yetis¸mektedir."

Bu nedenle du¨nyanın her tarafından hastaların Türkiye'ye geldiğine, uzmanların du¨nyanın en o¨nemli egˆitim kurulus¸larında en u¨stlerde yer aldığına, egˆitim verdiğine ve ameliyatlar yaptığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Durum bo¨yleyken anlas¸ılması gu¨c¸ nedenlerden o¨tu¨ru¨ medyada su¨rdu¨ru¨len tek taraflı ve yanıltıcı so¨ylemlerin kabul edilmesi so¨z konusu degˆildir. Bizler ve u¨yelerimiz, halkımızın tes¸his ve tedavisinde her zaman oldugˆu gibi iyi hekimligˆin gerektirdigˆi etik ve ahlak prensiplerine go¨re çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Plastik, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor
Menajeri Beşiktaş'la görüştüklerini açıkladı Son dakika: Türkiye genelinde çökme yaşayan Google için Türkiye'den açıklama geldi Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı

Son Dakika Haberleri
20:15 Putin: 'Trump'ın azil süreci yapay gerekçelere dayanıyor, görevden alınacağını sanmıyorum' - Son Dakika Haber
20:15 Moskova'da Federal Güvenlik Servisi binasında silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika Haber
20:04 Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz (2) - Son Dakika Haber
20:00 Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu: Hayallerim gerçek oluyor - Son Dakika Haber
19:50 Prof. Dr. Burhan Kuzu'dan FETÖ açıklaması: "Suç duyurusunda bulunduk" - Son Dakika Haber
19:36 Libya, Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına onay verdi - Son Dakika Haber
19:13 Son Dakika: Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 20:28:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yu¨z Plastik Cerrahi Dernegˆinden açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]