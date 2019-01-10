Son Dakika Haberleri: Yuan, Rezerv Para Birimi Olabilir"

Yuan, Rezerv Para Birimi Olabilir"

9 dakika önce

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, "Diğer rezerv para birimleri ortaya çıkabilir.

Yuan, Rezerv Para Birimi Olabilir
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, "Diğer rezerv para birimleri ortaya çıkabilir. Örneğin, ben bunların RMB (yuan) gibi mevcut ulusal para birimlerinden olmasını bekliyorum." dedi.

Future Forum toplantısında konuşan Carney, küresel rezerv para birimlerinde yaşanacak değişimin, ekonomilerin büyüklüklerine kıyasla daha yavaş gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

Carney, "Dünya yeniden şekillenirken, reel (ekonomi) ve finansal olan arasındaki irtibatsızlığın azalması olası... Bu süreçte diğer rezerv para birimleri ortaya çıkabilir. Örneğin, ben bunların RMB (yuan) gibi mevcut ulusal para birimlerinden olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin de değerlendirmede bulunan Carney, AB'den çıkış sonrası BoE'nin, kur hareketlerini yakından izleyeceğini, ihtiyatlı bir tutum sergileyeceğini kaydetti.

Carney, "Parasal politika perspektifi açısından ekonomi nasıl bir yol alırsa alsın Parasal Politika Komitesi hazırlıklı durumdadır. İhtiyaç duyduğumuz araçlara sahibiz. Pasif değil, ihtiyatlı olacağız." dedi.

İngiltere'de uzmanlar, politika faizi artışı ihtimalini bu yıl yüzde 50 olarak görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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