Son Dakika Haberleri: Yüce 3. sınıf emniyet müdürü oldu
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Yüce 3. sınıf emniyet müdürü oldu

1 saat önce

Gemlik Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce terfi etti.

Yüce 3. sınıf emniyet müdürü oldu, System.String[]
Gemlik Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce terfi etti.

Gemlik'de göreve başlamasının ardından uyuştucu ile mücadele, midye kaçakçılığı, trafik gibi konularda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Abdulkadir Yüce, 3. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti. Kaymakamlık ile ortak yürütülen ve STK'ların da destek verdiği drone alımının ardından hizmetleri daha farklı bir kulvara taşıyan Yüce ve ekibi, çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - BURSA
Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
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