Yüce 3. sınıf emniyet müdürü oldu
1 saat önce
Gemlik Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce terfi etti.
Gemlik Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce terfi etti.
Gemlik'de göreve başlamasının ardından uyuştucu ile mücadele, midye kaçakçılığı, trafik gibi konularda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Abdulkadir Yüce, 3. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti. Kaymakamlık
ile ortak yürütülen ve STK'ların da destek verdiği drone alımının ardından hizmetleri daha farklı bir kulvara taşıyan Yüce ve ekibi, çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - BURSA
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