Son Dakika Haberleri: Yüce'den Saü'ye Ziyaret

Yüce'den Saü'ye Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı ziyaret etti.

Yüce'den Saü'ye Ziyaret, System.String[]
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı ziyaret etti.

Yüce, ziyaretinde, yeni dönemde kente kazandırmak istediği projelere ilişkin Savaşan ile görüş alışverişinde bulundu.

Üniversitenin kentin önemli bir markası ve bilimin üretildiği merkez olduğunu belirten Yüce, "Biz de yeni dönemde tüm projelerimize bilimsel açıdan yaklaşarak, sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz. Biz, şehrimizi tüm dinamikleriyle birlikte geleceğe hazırlayacak, her iki üniversitemizle de iş birliği içerisinde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile final sınavlarına hazırlanan öğrencilere çorba ikramında bulunan Yüce, gençlere sınavlarında başarılar diledi.

Gençlerin Sakarya'nın ve ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağını vurgulayan Yüce, "Genç arkadaşlarımızla tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunduk. Talep ve isteklerine ilişkin istişareler gerçekleştirdik. İnşallah Sakarya gençlerin azmiyle daha da güzel yarınlara kavuşacak." dedi.

Yüce, programı kapsamında öğrenci konseyini ziyaret ederek öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:42 Kaynak: AA

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