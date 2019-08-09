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Yüce, esnaflarla bir araya geldi

43 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) üyeleriyle bir araya geldi.

Yüce, esnaflarla bir araya geldi, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) üyeleriyle bir araya geldi.
Ormanpark'ta düzenlenen toplantıda konuşan Yüce, esnaflığın insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.
Türk kültüründe esnaflığın ayrı bir önemi haiz olduğunu ifade eden Yüce, "Bir yerde esnafın işleri ne kadar iyiyse istihdama o kadar faydası vardır, üretime o kadar katkısı vardır, piyasalar o kadar rahattır, ülke ekonomisi o denli büyük, o denli iyi demektir. Belediye olarak biz de esnafımızın huzurunu ve refahını çok önemsiyoruz. Sorunları birlik ve dirlik içerisinde çözeceğimize inanıyorum. Şehrimizi hep birlikte marka şehir yapmak için elimizden geleni gayreti sizlerle beraber göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
SESOB Başkanı Hasan Alişan da görevlerinin esnafın sorunlarını çözmek olduğunu aktardı.
Esnaflar için bayramların önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Alişan, "Sakarya'da üretilen hizmet ve kalitenin ölçülebilirliği yoktur. En üst seviyede hizmet veriyoruz çünkü Sakarya halkı daha iyisine layık ve bilinçli bir halk olduğu için buna ayak uydurmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bayram bizim için fırsattır. Özellikle Sakarya halkında beklentimiz şudur, zor zamanda özel ve mutlu günlerinde yanlarında olan esnaf arkadaşlarımızın bir fırsat olarak görülen bayramlarda ticari olarak ziyaret edilmesini bekliyoruz. Biz bayrama hazırız, ekonomimizin canlanması için hazırız." şeklinde konuştu.
Alişan, ekonomik döngüde esnafların rolünün güçlenmesi için vatandaşlar tarafından desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:04 Kaynak: AA
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