Yücel Artantaş: "Azerbaycan'a zafer bayramı yaşatan kahramanları kutluyorum" - Son Dakika

Yücel Artantaş: "Azerbaycan'a zafer bayramı yaşatan kahramanları kutluyorum"

13.11.2020 11:33
Yücel Artantaş:

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu onursal Genel başkanı Yücel Artantaş, "Dağlık Karabağ'da destan yazarak Türk dünyasına zafer bayramı yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Azerbaycan ordusunu kutluyorum" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu onursal Genel başkanı Yücel Artantaş, " Dağlık Karabağ'da destan yazarak Türk dünyasına zafer bayramı yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Azerbaycan ordusunu kutluyorum" dedi.

Artantaş, "28 yıldır işgal altında bulunan topraklardan Ermenilerin atılması büyük başarıdır. Şimdi bu topraklara hasret Azerbaycan Türkleri evlerine dönüp yaşayacaklardır. Bu zaferle Azerbaycan devleti ve ordusu dünyaya gücünü ispat etmiş Kafkaslarda güçlü Azerbaycan devleti ve ordusu imajını vermiştir" şeklinde konuştu.

Ermenilerin rahat durmayacağını belirten Artantaş,"Ermeniler bu yenilginin acısını unutamayacaklardır. Güçlendikleri anda saldırabilirler. Bunun için Azerbaycan yaptığı bu savaşta edindiği tecrübeye dayanarak eksiklerini gidermeli, daha güçlü modern silahlara sahip Azerbaycan ordusu yaratmalıdır. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Azerbaycan ordusunu kutluyorum. Zafer topraklarını işgalden kurtaracağım diyen kahramanların olmuştur" dedi. - ERZURUM

Yücel Artantaş: Azerbaycan'a zafer bayramı yaşatan kahramanları kutluyorum

Yücel Artantaş, Dağlık Karabağ, İlham Aliyev, Azerbaycan, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yücel Artantaş: 'Azerbaycan'a zafer bayramı yaşatan kahramanları kutluyorum' - Son Dakika


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