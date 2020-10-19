Yücel Artantaş, "Azerbaycan ordusu destan yazıyor" - Son Dakika

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu onursal Genel başkanı Yücel Artantaş, "Azerbaycan ordusu Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını bir bir kurtarmaya devam ediyor.Bir destan yazıyor" dedi.

Artantaş, "Azerbaycan Ordusu işgal etilen topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlı tutumu, Azerbaycan ordusunun kahramanca savaşması taktire şayandır. Türkiye olarak Azerbaycan devletinin yanındayız olmaya da devam edeceğiz. Bugün Azerbaycan devleti hem Ermenistan ordusu ile çarpışıyor hem de Hür dünya ülkeleri ile diplomatik savaş veriyor. Ermeni diasporasının etkisine giren dünya kamuoyunu aydınlatmak Ermenilerin sivil yerleşim yerlerine saldırdığını, bebek katili olduğunu anlatıyor." şeklinde konuştu.

Özellikle MİNSK grubu ülkelerin Ermenilere parasız silah verdiğini belirten Artantaş, Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir.Bu saldırılar sivil yerleşim yerlerine yöneliktir.Gence şehrine yapılan saldırıda siviller,çocuklar bebekler ölmektedir.Bu bir soykırımdır. 1992 yılında Hocalı da soykırım yapan barbar katil Ermeni ordusu bugün aynısını Gence'de yapıyor. Birleşmiş milletler Ermenilerin sivil yerleşim yerlerine saldırısını durdurmalı. Ermeniler savaş suçu işledikleri için Uluslararası mahkemede yargılanmalıdır." şeklinde konuştu. - IĞDIR