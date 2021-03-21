Yücel Artantaş: "Zafer Nevruz bayramı kutlu olsun" - Son Dakika

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, Nevruz bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Artantaş, "Bu sene kutladığımız Nevruz bayramı mutlu neşeli zaferle dolu bayramdır. Bütün Türk dünyasının zaferlerle dolu nevruz bayramı kutlu olsun. Bu bayramın en güzel yanı Ermeni işgalinde bulunan Karabağ'ın işgalden kurtarılması, Nevruz ateşinin 30 yıl aradan sonra Karabağ'da yanmasıdır. Şuşa'da yanan Nevruz ateşi artık sönmeyecek her nevruz bayramında daha gür bir şekilde yanacaktır" dedi.

Nevruz bayramının Türkiye'de yaşayan herkesin bahar bayramı olduğunu belirten Artantaş, "Nevruz kardeşliktir, sevgidir, küslerin barıştığı bir gündür. Yıllardır bu bayramı geleneksel olarak kutluyoruz. Nevruz Türklerin Ergenekon'dan çıkış bayramıdır. Bizler yıllardır Iğdır'da Nevruz bayramını geleneklerimize göre kutluyoruz. Bu senede hem devlet töreni hem de geleneklere göre kutlayacağız. Orta Asya cumhuriyetlerinde Nevruz bayramı bir hafta tatildir. Türkiye'de de bir gün 21 Mart günü tatil olmalıdır. Nevruz, Türk insanını birbirine kenetleyen, bağlayan, bayramdır. Bu ateş, hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönlü tutuşturarak ortak kültür ocağında binlerce ruhu ısıtacaktır" şeklinde konuştu - IĞDIR