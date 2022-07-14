Yücel Arzen, 15 Temmuz konserinde eserlerini gençler için seslendirdi - Son Dakika
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Yücel Arzen, 15 Temmuz konserinde eserlerini gençler için seslendirdi

14.07.2022 23:45
Yücel Arzen, 15 Temmuz konserinde eserlerini gençler için seslendirdi

Müzisyen ve besteci Yücel Arzen, "15 Temmuz Konseri"nde şarkılarını gençler için söyledi.

Müzisyen ve besteci Yücel Arzen, "15 Temmuz Konseri"nde şarkılarını gençler için söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 15 Temmuz Derneği'nin katkılarıyla Kuruçeşme Arena'da düzenlenen konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Yücel Arzen, 40 kişilik orkestrayla seyirci karşısına çıktıklarını ve çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Arzen, "Bugün burada ağzımızı açıp şarkılar söylüyorsak, bunları borçlu olduğumuz kahramanları, şehitlerimizi unutmadan yapacağız. Onların aziz hatıralarını anarak şarkılarımızı söyleyeceğiz." dedi.

15 Temmuz'un halkın kendisini müdafaası olduğuna işaret eden Arzen, "Kişinin kendisini müdafaasıdır. Esas itibarıyla çok ileriye gitmeye gerek yok, son 100-120 yıllık geçmişimize baktığımızda Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, Eskişehir, İzmir, Kut'ül Amare, Plevne, Medine müdafaası, bütün onlardan hiçbir farkı yoktur 15 Temmuz'un." diye konuştu.

Şiirlerin, şarkıların ve bestelerin bu farksızlık üzerine söylenmesi gerektiğine dikkati çeken Arzen, "15 Temmuz'un diğer müdafaalardan ne bir eksik ne de bir fazlası vardır. Çanakkale neyse, İstiklal Harbi neyse 15 Temmuz da odur." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da yaşananları anlatan video gösterildi

İstiklal Marşı'nın okunması ve Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmamı hafız Doğan Temiz'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz'da yaşananları anlatan bir video gösterildi.

Gençlerin, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin okunması üzerine "Burada" diyerek karşılık verdiği programda, boş bırakılan bazı koltuklardaki şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı afişler dikkati çekti.

Konserde, geçen sene İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel hazırlanan "Hürriyet Çağrısı" ile Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen eserlerin yanı sıra bu sene ilk kez Müdafaa" isimli eser de dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

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Kaynak: AA

Kuruçeşme Arena, Yücel Arzen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yücel Arzen, 15 Temmuz konserinde eserlerini gençler için seslendirdi - Son Dakika

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