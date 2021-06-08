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Yücel Arzen ve Azerin, Abdurrahim Karakoç'un "İncitme" şiirini birlikte seslendirdi - Son Dakika

Yücel Arzen ve Azerin, Abdurrahim Karakoç'un "İncitme" şiirini birlikte seslendirdi

08.06.2021 16:54

Abdurrahim Karakoç'un "İncitme" adlı şiiri özgün besteyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Abdurrahim Karakoç'un "İncitme" adlı şiiri özgün besteyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Besteci Yücel Arzen ile Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin'in birlikte seslendirdiği eser, klibiyle birlikte yayınlandı.

Esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Arzen, Anadolu halk şiirinin son ve çok önemli temsilcilerinden Abdurrahim Karakoç'un, Türk dilinin çok incelikli ve çok önemli bir ismi olduğunu söyledi.

Karakoç'un duru bir Türkçeye sahip olduğunu belirten Arzen, "Yunus olmak ne demekse Abdurrahim Karakoç olmak da aslında o demek." dedi.

Arzen, "Yani hem 'Yunusluk' hem de şairin kavramsallaştırdığı 'İsmailcelik', aslında her yeni kuşağa önerilen bir çeşit rol-modellik. Yunuscalık, Karacaoğlanlık, Pir Sultanlık, hep vardır ve devirleri hep daimdir. Zamanın bir yerinde Yunus diye görünen bir zaman sonra Karakoç olur. İşte gençlere nasihatlerle dolu 'İncitme' şiirinde 'İsmailce' diye bir yaşam biçiminden, hayatı anlama, anlamlandırma ve yaşama modelliğinden bahis söz eder ve bunu önerir." değerlendirmesini yaptı.

"Abdurrahim Karakoç'u müziğimle de birleştirmek istedim"

Karakoç'un özellikle Karabağ konusundaki duyarlılığı ve yazdıklarıyla Azerbaycan'da da karşılık bulmuş büyük bir şair olduğunu vurgulayan Arzen, şunları söyledi:

"Bu açıdan ben iki devletin Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak değerlerinden biri olan Abdurrahim Karakoç'u müziğimle de birleştirmek istedim. Bu çalışma Kafkas halk dansları ritimleri ve müzikal motifleri referansı ile çağdaş müzik örneklerinden biri oldu. Azerin, özellikle son dönemdeki çığlık çığlığa o gür sesiyle Azerbaycan'ın bağımsızlık ve hürriyet isteğinin simgelerinden biri haline geldi. Bu nedenle Azerin çok doğru bir isimdi; sağ olsun destek verdi ve şarkıyı birlikte seslendirdik. İnşallah Abdurrahim Karakoç'a ve onun aziz hatırasına hizmet etmiş ve Karakoç'un 'İsmailce' ile tartışmaya açtığı 'Gençlik olmak nedir?' sorusunu gençlerle beraber yeniden ve elbette bir kez daha sorgulamış oluruz."

"Karakoç'un bütün şiirlerini ve yazılarını okumaya başladım"

Ses sanatçısı Azerin, şiirini seslendirdikleri Karakoç'un tevazu sahibi bir fikir adamı olduğunu belirterek, "Abdurrahim Karakoç sadece Türkiye'nin değil Türk-İslam aleminin, Azerbaycanımızın da şairidir." diye konuştu.

Karakoç'un şiirlerini Türkiye'ye gelmeden önce okumaya başladığını, özellikle "Karabağ'a Mektup" şiirinden dolayı çok duygulandığını aktaran Azerbaycanlı şarkıcı, şunları kaydetti:

"Bu şiirinde Azerbaycan'ın derdini, Karabağ meselesini ve orada yaşananları geniş şekilde ele almış, şiirini kalemine yansıtmış ve beni çok duygulandırmıştı. Daha sonra onun bütün şiirlerini ve yazılarını okumaya başladım. Onunla görüşmeden çok yakından tanıyordum. Sağlığında bize kısmet olmadı Abdurrahim Karakoç ile görüşmek."

Azerin, vefat yıldönümünde Karakoç'un mezarını ziyaret ettiğini, ailesiyle tanıştığını ve usta şairin mezarına Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa şehrinden toprak getirdiği anlattı.

"Benim gönlümün insanı Abdurrahim Karakoç"

Karakoç'un vefat yıldönümünde "İncitme" şiirini seslendirmesi teklif edildiğinde memnuniyetle kabul ettiğini aktaran Azerin, "Benim gönlümün insanı Abdurrahim Karakoç, Allah kısmet etsin biz de öyle tevazuyla yolumuza devam edelim, bunu biz de başaralım inşallah onun gibi." dedi.

Yücel Arzen'in bestesini yaptığı bu çalışmada yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Azerin, çalışmaya ve ekibe destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a da teşekkür etti.

Azerin, "Yönetmen arkadaşımız Burak Yalman ve bütün çalışma ekibine de teşekkür ediyorum. Tabii başta Yücel Arzen Beyefendiye, çünkü o bu ortak işte benim sesimi duymak istemiş. Burada her şeyden önce önemli olan tabii ki Abdurrahim Beyi, onun şiiriyatını, edebiyatını yaşatmaktır bizim için. Bizden sonra gelen nesillere aktarmaktır. Onun için inşallah ruhu şad olmuştur. Özellikle Azerbaycan Türkiye kardeşliği adına bu çalışmanın yapılması beni iki kat sevindirdi. Çünkü biliyorsunuz Abdurrahim Bey Türk coğrafyasında mazlumun derdini alan, Karabağ ve Şuşa için mücadele veren bir şair ve yazardı." şeklinde konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da twitter hesabından "İncitme" parçasını paylaşarak, Karakoç'u şu sözlerle andı:

"Türkiye-Azerbaycan kardeşliği daim olsun. Rabbim dirliğimizi ve birliğimizi ilelebet muhafaza etsin. Zarif Türkçesiyle kendini Türk-İslam davasına adayan gönül eri, mütefekkir ve şair #AbdurrahimKarakoç'a saygı ve minnetle…"

Abdurrahim Karakoç'un "İncitme" şiiri:

Gölgesinde otur amma

Yaprak senden incinmesin.

Temizlen de gir mezara

Toprak senden incinmesin.

Yollar uzun, yollar ince

Yol kısalır aşk gelince

Yat kurban ol İsmail'ce

Bıçak senden incinmesin.

Burdayım de ararlarsa

Doğru söyle sorarlarsa

Tabutuna sararlarsa

Bayrak senden incinmesin.

İl göçsün göçtüğün vakit

Yol yansın geçtiğin vakit

Suyundan içtiğin vakit

Kaynak senden incinmesin.

Toz konmasın sakın sana

Hakkı geçer halkın sana

Gücenmesin yakın sana

Uzak senden incinmesin.

Yücel Arzen ve Azerin, Abdurrahim Karakoç'un İncitme şiirini birlikte seslendirdi
Yücel Arzen ve Azerin, Abdurrahim Karakoç'un İncitme şiirini birlikte seslendirdi
Yücel Arzen ve Azerin, Abdurrahim Karakoç'un İncitme şiirini birlikte seslendirdi
Yücel Arzen ve Azerin, Abdurrahim Karakoç'un İncitme şiirini birlikte seslendirdi

Yücel Arzen, Azerbaycan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yücel Arzen ve Azerin, Abdurrahim Karakoç'un 'İncitme' şiirini birlikte seslendirdi - Son Dakika


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