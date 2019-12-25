Yücel Bayram: "Hayran kalınan Adana hayalimiz var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yücel Bayram: 'Hayran kalınan Adana hayalimiz var' - Son Dakika

Yücel Bayram: "Hayran kalınan Adana hayalimiz var"

6 saat önce

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yücel Bayram, kentin menfaati söz konusu olduğunda diğer şehirlerde siyasetçisinden, iş dünyasına herkesin seferber olduğunu belirterek, "Bizde bunu başaracağız. Birikimlerimizi bu şehir için ortaya sizlerle birlikte koymaya hazırız" dedi.

Yücel Bayram:

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yücel Bayram, kentin menfaati söz konusu olduğunda diğer şehirlerde siyasetçisinden, iş dünyasına herkesin seferber olduğunu belirterek, "Bizde bunu başaracağız. Birikimlerimizi bu şehir için ortaya sizlerle birlikte koymaya hazırız" dedi.


ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yücel Bayram ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'a ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyaret sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Başkan Vekili Yücel Bayram, "Böyle genç isimlerin siyasette olması bizleri mutlu etmektedir. Adana Ticaret Odası olarak yerel yönetimlerimizle yakaladığımız birlikteliği ve sinerjiyi Adanamız için seferber etmekteyiz. Bizim önceliğimiz, üyelerimizin sorunları ve ekonomimizin hep daha güçlü olması. Bu önceliklerimizi hayata geçirmek için siyasi partilerin temsilcileri ile iş birliğimiz büyük önem arz ediyor. Her alanda el birliği yapmak ve Adana'nın kalkınması için efor sarf etmeliyiz. Adana olarak diğer şehirlere hayranlıkla bakmak yerine, hayran kalınan Adana hayalimiz var. Bu şehrin kadim kültürü ve jeopolitik konumu buna müsait. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim yapan bir şehir olmak hiç zor değil. Birlikte hareket edersek bunları başarmak daha da kolay. Biz size, yönetiminize inanıyor ve güveniyoruz. Diğer şehirler başarıyı böyle yakalıyor. Şehrin menfaati söz konusu olduğunda siyasetçisinden, iş dünyasına herkes seferber oluyor. Bizde bunu başaracağız. Kısacası birikimlerimizi bu şehir için ortaya sizlerle birlikte koymaya hazırız. Merkezi hükümetle ilişkilerimizde bizlerle yol yürüyecek genç bir arkadaşımızın il başkanı olması heyecanımızı bir kat daha artırmaktadır. Adana Ticaret Odası Yönetimi olarak bu vesileyle yeniden Mehmet Ay Başkanımıza görevinin hayırlı, başarılarının daim olmasını diliyoruz" diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Ay, "Şehrimizi ekonomik anlamda iyi bir yere bir yere getirmek için bakanlarımız ve milletvekillerimizin destekleri ile odalarımızla istişare ederek üreten Adana, istihdam sağlayan bir Adana için üzerimize düşenin fazlasını yapacağız " ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
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