Yücel Çelikbilek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yücel Çelikbilek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yücel Çelikbilek son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, son yolculuğuna uğurlandı.

Yücel Çelikbilek son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, son yolculuğuna uğurlandı.

Çelikbilek için Büyük Çamlıca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Çelikbilek'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelikbilek'in cenazesi, kılınan namazın ardından Paşabahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Yücel Çelikbilek, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:20 Kaynak: AA

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