Üye Girişi
Yücel'den hem sınavın hem de seçimin olacağı okula tepki - Son Dakika

Yücel'den hem sınavın hem de seçimin olacağı okula tepki

02.06.2021 16:31
Yücel'den hem sınavın hem de seçimin olacağı okula tepki, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, hafta sonunda hem Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hem de muhtarlık seçimlerinin yapılacağı Besime Özderici İlkokulu'ndaki öğrencilere haksızlık yapıldığını söyleyerek, "Öğrencilerin dışardaki aracın korna sesine dahi...

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, hafta sonunda hem Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hem de muhtarlık seçimlerinin yapılacağı Besime Özderici İlkokulu'ndaki öğrencilere haksızlık yapıldığını söyleyerek, "Öğrencilerin dışardaki aracın korna sesine dahi tahammülü olmayacağı bir ortamda muhtarlık seçimine neden ısrar edersiniz" dedi.

Kayseri'de hafta sonunda yapılacak olan LGS ile Alpaslan Mahallesi muhtarlık seçimleri aynı güne denk geldi. Çocukların hayatını etkileyeceği bir sınavın yapılacağı okulda muhtarlık seçiminin de yapılmasına tepki gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, "Yine Türkiye'de çok klasik bir karmaşalı bir ortam yaşıyoruz. Bir muhtarlık seçimi var ve tarihler verilmiş. Bu muhtarlık seçimi bu hafta değil de bir sonraki hafta olsa aslında hiçbir şey olmaz. Muhtarlarımızda buna itiraz etmezler. O işi de halledelim ama 4 yıldır ailelerin çocuklarına verdiği emek, çocukların yıllardır bu güne hazırlandığını düşününce hem bir taraftan bir okul içerisinde insanların oy kullandığı bir karmaşa, bir taraftan da çocuklarımızın 4 yıl sonunda burada hayati karar vereceği bir imtihan sonucu alma noktasındadır. Yazıktır. Vatandaşlarımız duyarlı bir hükümet bekliyor. Bu muhtarlık seçimini önümüzdeki haftaya aktarsak ne olurdu? Bir valilik kararıyla olabilirdi. Hiçbir muhtarımız itiraz etmezdi ama onca çocuğumuz bu okulda imtihana girdiğinde, hayatının kararını vereceği bir günde ister istemez oluşabilecek bir yoğunluğa, dışardaki aracın korna sesine dahi tahammülü olmayacak bir ortamda muhtarlık seçimine neden ısrar edersiniz. Onun için çok bir zaman kalmadı düşüncesiyle duyarlı bir Kayserili vatandaş olarak ifade etmek istiyorum. Bu seçim bir hafta sonraya ötelenebilir. Bununla ilgili yetkili Kayseri'mizin mülki idare amiri başta olmak üzere bir girişim sağlanabilir. Bu etik değil, uygun değil, doğru da değil" ifadelerini kullandı.

Yücel, "Bu iktidarın ortaya koyduğu tablo, sizin çocuklarınızın 4 yıllık emeklerini görmezden gelmek demektir. Bu seçimler 1 hafta sonra olsa ne olur ki. Biz o çocuklarının emek harcamış, çocukların emeklerine saygı gösteren bir siyasi mensubu olarak bu ifadeyi kullanıyoruz. Bir bugün iktidarda olan bir parti olsaydık, biz bu durumu genel başkanımıza bugün iletirdik. Bununla ilgili milletvekillerimizi uyarırdık. Bu seçim sadece bu mahalleye has yapılmış bir konu. Bir hafta sonra, bir ay sonra olsa ne olur. Bir muhtarımızın adı bugün değil de, bir hafta sonra değişse ne olur. O çocuklarımızın kaderi belki de önümüzdeki yıllarda gideceği okulların bir imtihanı yapılacak. Bunun için biz o ailelerimiz yanındayız ve duyarlı davranıyoruz. Muhtarlarımıza oy verecek o kişilerin bile o gün buraya gelmeleri bence sıkıntıya giriyor. Duyarlı ailelerimiz muhtarlık seçimine dahi katılmayacakları, çocuklarının o gününe hassasiyet göstereceklerini söyledikleri bir ortamda yeterli sayıda seçmen ile de muhtar seçimi yapılmayacak. Bu da ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Yücel'den hem sınavın hem de seçimin olacağı okula tepki
Yücel'den hem sınavın hem de seçimin olacağı okula tepki

Alpaslan Mahallesi, Muhtarlık, Kayseri, LGS, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yücel'den hem sınavın hem de seçimin olacağı okula tepki - Son Dakika


Son Dakika

Hobisiydi gelir kapısı oldu! Böğürtlenden 150 bin lira kazanacak Hobisiydi gelir kapısı oldu! Böğürtlenden 150 bin lira kazanacak Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı

Son Dakika Haberleri
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:24 Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
16:36 Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın
16:28 Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan Atilla Peker, adli kontrolle serbest bırakıldı
16:18 Restoranlarda QR kodlu yeni uygulamaya eylülde başlanıyor: Ürünlerin güvenliği görülecek
İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar         
17:43
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği forma taraftarlardan tam not aldı Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği forma taraftarlardan tam not aldı         
17:36
Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu         
17:12
Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi         
17:08
Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var! Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!         
17:03
Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın         
16:36
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı         
14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 17:48:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yücel'den hem sınavın hem de seçimin olacağı okula tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement