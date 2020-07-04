Yücel, engellilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi - Son Dakika

Yücel, engellilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri'de yaklaşık 70 bin engelli vatandaşın yaşadığını hatırlatarak, belediyelerin yaptıkları projelerde engellileri düşünmediğini kaydetti.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri'de yaklaşık 70 bin engelli vatandaşın yaşadığını hatırlatarak, belediyelerin yaptıkları projelerde engellileri düşünmediğini kaydetti.

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İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, engelli vatandaşların sorunlarını dile getirdi. Engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıları anlayabilmek için empati yaptıklarını ve zor durumda kaldıklarını kaydeden Yücel, "İYİ Parti olarak Kayseri'deki birçok konuyu gündeme getirmeye devam ediyoruz. Bugünlerde engelli kardeşlerimizin Kayseri'deki yaşadığı sıkıntıları bizzat kendimizi bu arkadaşlarımızın yerine koyarak yaşadıkları sıkıntıları yaşamak istedik. Gördük ki; belediyemiz olsun, altyapılarımız olsun bu değerli kardeşlerimiz için kullanmaya asla müsait değil. Bu yerlerle ilgili biz tatbiki hareketlerde bulunduk. Hunat Cami önündeki alt geçitten engelli olsak nasıl geçeriz dedik, bir geçiş şansımız yok. Orduevi'nin önündeki alt geçitten engelli bir kardeşimiz nasıl geçer dedik ama baktık ki böyle bir şansları yok. Büyükşehir Belediyesinin önündeki alt geçitlerde bunları göremedik. Bununla birlikte yeraltı çarşısına bir deneme yaptık ama burada da bunları kullanamayınca engelli kardeşlerimizle bir araya gelip dertlerini dinledik. Belediyelerin 50 yıllık 100 yıllık dediği projelerin altının ne kadar boş olduğunu dile getirmek istedik. Burada amacımız İYİ Parti olarak bunları belediyemize hatırlatmaktır. 50 yıllık denilen projelerin neden Kayseri'mizde yaşayan 70 bine yakın engelli kardeşimiz göz önüne alınmamış diye kendilerine hatırlatmak istedik. Biz sadece yılda bir defa Engelliler Günü'nde gününüzü anmak değil, bu projeleri hayata geçirmek istiyoruz. O yüzden ben sizin yerinize kendimi koydum. Bu alanları bir engelli vatandaş gibi kullanmaya çalıştım. Sosyal alanlarda ve geçitlerde belediyelerin hızlı bir şekilde sizlerin engelsiz bir şekilde buraları kullanabileceğiniz alanlara dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. İYİ Parti olarak bunları mutlaka meclise taşıyacağız. Siz değerli kardeşlerimizin sorunları bizim sorunlarımızdır. Mutlaka bunları gidermeye gayret edeceğiz ve belediye başkanlarımıza da sürekli hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.


Kazım Yücel'i ziyaret eden engelli Mustafa Kahveci ise, Yücel'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Keşke belediye başkanlarımız ve diğer yetkililerde empati kurup da sizin yapmış olduğunuz şeyleri yapmış olsa. Yetkililer 'Ben engelli olsam buradan nasıl geçerim' diye düşünebilseler. O kadar masraflar yapılıyor ama maalesef engelliye gelince, engellinin gidip ihtiyacını giderecek bir lavabosu yok. Engelli lavabolarının biraz daha standart boyutları vardır. Şimdi bunlar yapılmıyor ve kontrol yok. lavaboyu yüksek yapıyorlar yada aşağı yapıyorlar. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle Kayseri'de akülü araç kullananlar bu rampalardan dolayı çok sıkıntı yaşıyorlar. Rampalar çok dik olduğundan dolayı araçları çok arıza veriyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

İYİ Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yücel, engellilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi - Son Dakika

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