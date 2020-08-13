Yücel İldiz: "Artık Altay camiasının Süper Lig'e dönme zamanı geldi..."

Afyonkarahisar'da kampa giren Altaylı oyuncular, yaptıkları antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Yücel İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalara pazartesi günü başladıklarını söyledi.

İlk etap çalışmalarını 11 gün olarak planladıklarını ifade eden İldiz, şunları kaydetti:

"Bu çalışma döneminde geçen yıldan kalan arkadaşlarımız, yeni transfer ve genç arkadaşlarımız var. Ön hazırlık dönemi olarak her şey iyi gidiyor. 11 günlük çalışma periyodu içerisinde eksiklerimizi gidereceğiz. Bu arada arkadaşlarımız da İzmir'de transferi tamamlamaya çalışıyorlar, transfere devam ediyorlar. Bu etap içerisinde inşallah transferlerimizi de tamamlarız. 11 günlük etaptan sonra 2 günlük bir izin vereceğiz. İkinci etap çalışmalarına umarım ki tam kadro olarak başlarız. Çünkü yeni sezonda çok zorlu bir dönem bekliyor Altay'ı. Biz de bu zorlu döneme elimizden geldiğince hazır olmak için çalışmalara devam ediyoruz."

- "Artık Altay camiasının Süper Lig'e dönme zamanı geldi"

Kulübün başkan ve yöneticilerinin çok genç ve hırslı olduğunu vurgulayan İldiz, "Kulübü altlardan buralara kadar getirmişler. Bundan sonra da hedef yakalamak istiyorlar. Biz de bu hedefi yakalamalarında, bilgi ve birikimlerimizi kullanarak katkı sağlamaya çalışacağız. Büyük Altay camiasını yıllardan beri olması gereken lige inşallah bu sene getiririz. Artık Altay camiasının Süper Lig'e dönme zamanı geldi. Zorlu bir savaş olacak. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak hedefi yakalamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.