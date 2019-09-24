Son Dakika Haberleri: Yücel İldiz: "Bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız"
Son Dakika Spor Haber

Yücel İldiz: "Bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız"

43 dakika önce

Yarın Türkiye Kupası'nda Hacettepe ile karşılaşıp, hafta sonu evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, haftayı kayıpsız geçirmeye çalışacaklarını söyledi.

Yücel İldiz:

Yarın Türkiye Kupası'nda Hacettepe ile karşılaşıp, hafta sonu evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, haftayı kayıpsız geçirmeye çalışacaklarını söyledi.


Yarın Hacettepe kupada, cumartesi günü ise ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor. Denizlispor'un tecrübeli teknik direktörü Yücel İldiz, iki karşılaşma öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Sezon başından beri söylediklerinin olduğunu ifade eden İldiz, "Her gün bunun üzerine katarak gitmemiz gerekiyor. Açık söylemek gerek. Takımın verdiği mücadele, aldığımız puanlardan memnunuz tabi. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Konyaspor maçının ikinci devresi dışında, oynadığımız oyun bizim oyunumuz değil. Onun dışında her müsabakanın üzerine katarak gitmeye çalışıyoruz" dedi.


Çok zorlu müsabakalar oynadıklarını hatırlatan İldiz, "Her müsabakadan alnımızın akı ile çıktığımızı düşünüyorum. Bu hafta zorluk derecesi yüksek bir hafta. Yine elimizden geldiğince, bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Yücel İldiz, Denizlispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Leicester City'nin sahibi ile birlikte helikopter kazasında ölen asistanının ailesinden 8 milyon poundluk dava
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında sosyal medya yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:22:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yücel İldiz: "Bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]