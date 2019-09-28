Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yücel İldiz, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da gol atamadıklarına dikkati çekti.



Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen fileleri havalandıramadıklarını kaydeden İldiz şöyle konuştu:



"Golleri kaçırınca moraller bozuldu. Rakibin golünden sonra oyundan düşer gibi olduk. Bütün bunlara rağmen hamleler yaptık. Oyunun sonuna kadar inanılmaz goller kaçırmaya devam ettik. Bu kadar pozisyona girip de gol atamadan kaybetmek hakikaten çok üzücü. Bugün gol kaçırmak bize pahalıya patladı. İnşallah önümüzdeki maçlarda yakaladıklarımızı atarız."