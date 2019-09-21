- Yücel İldiz: "Buruk bir sevinç yaşıyoruz"

KAYSERİ - Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 1-1 berabere kaldıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sezon başında yaptığımız açıklamalarda geçtiğimiz sezon şampiyon olduk ama oynadığımız futbolla iz bıraktık" dedi.

Sezon başında iyi oynayacaklarının sözünü verdiklerini söyleyen İldiz, "Sezon başlarken işimiz çok zordu. Yeni bir takım olmak hiç kolay değildi. Hem yeniden yapılanma yaptık, tesisle, statla ve kadro ile. İşimiz hiç kolay değildi. Lige de çok zor bir fikstür ile başladık. Ama şunun sözünü verdik. Gerçekten sahada iyi mücadele eden, seyir zevki veren çağdaş futbol oynamaya çalışan bir Denizlispor olduk. Her zaman kazanma alışkanlığı olan Denizlispor olduk. Hep üzerine koyarak gittik. Konya maçında 45 dakikada iyi oynadık ve ikinci yarıda iyi oynamadık. Bugün Kayseri'de iyi bir mücadele olacağınız biliyorduk. 20. dakikadan sonra gerçekten müsabakayı kazanma adına ve futbol oynama adına buruk bir sevinç yaşıyoruz. Sizleri kazanmış bir takım olarak kutluyorum dedim. Kazanmak istiyorduk ama berabere bitti. Oynadığımız futboldan çok memnunum. Çok gol kaçırdık onları kaçırmamamız gerekiyordu. Kayserispor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Gene söylüyorum şunun sözünü verebilirim, yeneriz yeniliriz ama Denizlispor olarak ligde elimizden geldiği kadar izleyenlere zevk vermeye futbola katkı sunmaya devam edeceğiz. Çağdaş futbol adına her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda açık söylemek lazım hiçbir şeyi içerideki maçlarımız olsun dışarıdaki maçlarımız olsun netice kaygısı taşımadan devam edecek" diye konuştu.