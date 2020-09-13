Altay-Samsunspor maçının ardından - Son Dakika

Altay-Samsunspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay, sahasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı.

Altay-Samsunspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay, sahasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçı hak ettiklerini söylerken, "Tek eksik bizim golümüzdü" dedi. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise takımın 5 aydır maç yapmadığını kaydederek, birkaç hafta sonra taraftarın izlerken keyif alacağı bir takım haline geleceklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay, Samsunspor'u ağırladı. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları müsabakayı değerlendirdi.

İldiz: "Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, sezonun ilk maçlarının her zaman zor olduğunu söyleyerek, "Bugün de Samsunspor'la çok zorlu bir müsabaka oynadık. Oyunun ilk yarısı biraz daha dengeli geçti. İkinci 45 dakikada tamamen oyuna ağırlığımızı koyduk. Çok pozisyon olan bir müsabaka değildi ama tek eksik bizim golümüzdü düşünüyorum. Eksiklerimiz tabii ki var. Yapılması beklenen 1-2 transferimiz daha var, arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Oyuncu arkadaşlarımızın verdiği mücadeleden memnunum. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir oyun sergileyeceğiz. İnşallah verdiğimiz mücadeleyi skor tabelasına da yansıtırız. Bugünkü müsabakanın bana göre tek eksik yönü gol veya gollerimizdi. Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum ama tabii futbol bu. Samsunspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz de 3 puanla başlamak isterdik ama 1 puanla başladık" dedi.

Sağlam: "Taraftarımızın gurur duyacağı, izlerken keyif alacağı bir takım haline geleceğiz"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise şampiyonluk yolunda iki iddialı takımın mücadelesini olduğunu belirterek, "Altay iyi bir takım olmuş, yaptıkları 14 transferle kadrolarını güçlendirmişler. Burada böyle iddialı bir takımla oynamak bizim için kolay olmadı. Birçok dezavantajımız vardı. Biz en son maçımızı Mart ayının 15'inde oynadık. Yaklaşık 5 ay sonra maç yapan arkadaşlarımız var aramızda. Pandemi dolayısıyla da oynayacağımız birkaç tane hazırlık maçını da oynayamadık. Oynadığımız maçlarda ise bazı arkadaşlarımız çeşitli sebeplerden dolayı sahada değildi. Çok uzun zaman sonra maç oynayan futbolcularımız 90 dakika oynayınca zorlandılar. Bunun yanında yeni transferlerimizden Tomane ve Gyasi'yi bugün oynatamadık. Oğuz'un yokluğu da orta sahada bizi eksik bıraktı. Mücadelemiz iyiydi, oyuncuları kutluyorum. Şampiyonluktaki rakibimiz olan Altay'la deplasmanda oynayıp gol yemeden maçı tamamlamak, burada puan almak bizim için önemliydi. Lige maç kaybetmeden başlamak önemliydi. Yeni oyuncularımızın katılımıyla ofansif anlamdaki kalitemiz artacak. Oyunu daha fazla rakip yarı alanda oynayacağız, bunun garantisini verebilirim. İnşallah birkaç maç daha birlikte oynayarak bugünkü performansımızdan çok daha fazlasını ortaya koyabilecek bir takım haline geleceğiz. Altay'ı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Hakemler de maçı iyi yönettiler. Altay'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Birkaç hafta sonra taraftarımızın gurur duyacağı, izlerken keyif alacağı bir takım haline geleceğiz" dedi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Yücel İldiz, Samsunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 23:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay-Samsunspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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