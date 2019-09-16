Son Dakika Haberleri: Yücel İldiz'e başkan desteği
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Yücel İldiz'e başkan desteği

37 dakika önce

Süper Lig'in 4. haftasında yeşil-siyahlı ekip evinde ağırladığı Konyaspor'a ikinci yardıda yediği tek golle boyun eğdi.

Yücel İldiz'e başkan desteği, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında yeşil-siyahlı ekip evinde ağırladığı Konyaspor'a ikinci yardıda yediği tek golle boyun eğdi.


Alınan ve beklenmeyen bu mağlubiyet sonrası çok üzülen Teknik Direktör Yücel İldiz'e ilk destek ve teselli Denizlispor taraftarlarından geldi. Maç çıkışı Başkan Çetin, İldiz'i soyunma odasının kapısında bekledi ve çıkar çıkmaz sarılarak önce teşekkür etti daha sonra "Denizli sana güveniyor hoca, devam" diyerek teselli etti. Yücel İldiz'in alınan mağlubiyet sonrası üzgün oluşu dikkatlerden kaçmadı.

Yücel İldiz, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:30 
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