Son Dakika Haberleri: Yücel İldiz: En az 2 ismi daha takıma kazandıracağız
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Yücel İldiz: En az 2 ismi daha takıma kazandıracağız

43 dakika önce

Alınan iyi sonuçlara ve oynanan pozitif futbola rağmen halen eksiklerinin bulunduğunu dile getiren İldiz, "2 Eylül'e kadar transfer dönemi sürecek.

Yücel İldiz: En az 2 ismi daha takıma kazandıracağız, System.String[]

Alınan iyi sonuçlara ve oynanan pozitif futbola rağmen halen eksiklerinin bulunduğunu dile getiren İldiz, "2 Eylül'e kadar transfer dönemi sürecek. Biz en az 2 ismi daha takıma kazandıracağız. Bu oyuncular yabancı olacak, görüşmelerimiz sürüyor. Elbette bize fayda sağlayacak yerli futbolcuları bulursak da transfer edebiliriz. Ancak eksik bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ve Antalyaspor maçlarını kazansak da aksayan yanlarımızı görmek zorundayız. Takviyeler yapılınca ve adaptasyon sorunu tamamlanınca daha güçlü duruma geleceğimize inanıyorum" dedi.


Yeni transferlerin yanı sıra geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyon olan kadrodaki futbolcuların da Süper Lig'de çok iyi mücadele ettiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Kalecimiz Stackhowiak 2 penaltı kurtardı. Mbamba 2 asist yaptı, Recep gol attı. Aissati ve Oğuz hep süre aldı. Keremcan, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık da kadromuzda. Hepsinden çok memnunum. Son transferlerimiz de hazır hale gelecekler. Trabzonspor'dan transfer edilen Olcay geçen hafta kadrodaydı. Şimdi milli maç arası verilecek, bu periyot bizim toparlanmamızı sağlayacak" diye konuştu.


Göztepe ile oynayacakları maçı da değerlendiren Yücel İldiz, "Göztepe sezoona istediği gibi başlayamadı. Bizim maçımızda çıkışa geçmek isteyecekler, zorluk derecesi yüksek bir müsabaka olacak. Ege'nin iki güzide ekibinin mücadelesi futbolseverlere keyif verecek" yorumunu yaptı.

Yücel İldiz, Galatasaray, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:34 
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