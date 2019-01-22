Son Dakika Haberleri: Yücel İldiz: "Futbolcularımız Şampiyonluğa Kenetlendi"

Yücel İldiz: "Futbolcularımız Şampiyonluğa Kenetlendi"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Adana Demirspor, devre arasında önemli takviyeler gerçekleştirerek güçlü ve kaliteli futbolcular aldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, " Adana Demirspor, devre arasında önemli takviyeler gerçekleştirerek güçlü ve kaliteli futbolcular aldı. Biz de gerekeni yaptık. Kayıp yaşamadan yolumuzda ilerlemek istiyoruz." dedi.
Ligin 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Denizlispor, bu maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla başladı.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda oyuncular, taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

Yücel İldiz, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına güzel başladıklarını söyledi.

Sahalarında Adana Demirspor ile yapacakları maça yoğun bir şekilde hazırlandıklarını anlatan İldiz, galibiyet serilerini devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Oyuncularının hedefe odaklandığını dile getiren İldiz, "Futbolcularımız şampiyonluğa kenetlendi. Bu şekilde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Lig yeni başladı. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Çünkü ikinci devreye zorlu giriyoruz. Adana Demirspor, devre arasında önemli takviyeler gerçekleştirerek güçlü ve kaliteli futbolcular aldı. Biz de gerekeni yaptık. Kayıp yaşamadan yolumuzda ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Denizlispor, Adana Demirspor, Yücel İldiz, Spor
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