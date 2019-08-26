Yücel İldiz: "Futbolda dünya yoktur, bugün vardır"

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası Denizlispor Yücel İldiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Uzun yıllar sonra lige çıktık"



Antalya'ya zor bir müsabakanın zor olacağını bilerek geldiklerini ifade eden Yücel İldiz, Antalyaspor'un geçen sezondan bu yana istikrarlı bir gidişat sürdüğünü kaydetti. Antalyaspor'un sezona iyi başladığını belirten İldiz, "Biz de önemli bir galibiyet alarak geldik. Uzun yıllar sonra lige çıktık. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Bugün de, çok önemli bir müsabaka gerçekleştirdik. Hakikaten her iki takımın oyuncularını kutluyorum. Çok sıcak bir havada müsabaka oynadık" dedi.



"İkinci yarıda istediklerimizi yaptık"



İlk yarıda istedikleri gibi bir başarı sergileyemediklerini söyleyen Teknik Direktör İldiz, şöyle konuştu:



"Genel olarak çıkarken topları kaptırdık ve önde top yapmamız gerekiyordu. Topu önde tutmamız gerekiyordu. Gereksiz final pasları attık ve toplardan biraz atak yedik. Ama o dönemi atlattıktan sonra istediklerimizi yapmaya başladık. Golü de bulduk, dengeli girdik. İkinci yarıda ise genel olarak istediklerimizi yaptık."



"Anlamlı olmasıydı"



İldiz, "İyi bir müsabakaydı. Bu haftayı da kayıpsız geçtiğimiz için, Antalyaspor gibi zor bir takımı yendiğimiz için tabi ki mutluyuz. 3 puan aldığımız için de mutluyuz. Bugünün en önemli yanı 3 puan, 1 puan değil. Gerçekten sahaya gelen tüm sporseverlere teşekkür ediyorum. Maçın hasılatı üzücü bir hadise geçiren aileye bağışlanacak. Güzel kızımızın eğitimi için harcanacak. İnşallah ülkemiz bir daha böyle olaylar yaşamaz, inşallah böyle şeyleri gündeme getirip konuşmayız. Bence bu maçın 3 puandan daha öte yani anlamlı olmasıydı" açıklamasında bulundu.