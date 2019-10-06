Son Dakika Haberleri: Yücel İldiz görüşme masasına!
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Yücel İldiz görüşme masasına!

16 dakika önce

Alınan ağır yenilgi sonrasında yeşil-siyahlı taraftarlar sosyal medya üzerinden İldiz'e sert eleştiriler yöneltirken, yönetimin deneyimli teknik adamla milli arada toplantı yapacağı kaydedildi.

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Alınan ağır yenilgi sonrasında yeşil-siyahlı taraftarlar sosyal medya üzerinden İldiz'e sert eleştiriler yöneltirken, yönetimin deneyimli teknik adamla milli arada toplantı yapacağı kaydedildi.


Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Yücel İldiz konusunda önemli açıklamalarda bulunarak ayrılık sinyalleri verdi. Şu an Yücel İldiz'in görevinin başında olduğunu ancak ilerleyen günlerde durumun değişebileceğini belirten Fırat, "Henüz Denizli'ye dönüp durum değerlendirmesi yapmadık. Elbette ki gereken toplantıları yapacağız. Hocamızla bir araya geldiğimizde bu konuyu masaya yatırıp konuşacağız, o zaman her şey netlik kazanacak" diye konuştu.


Yücel İldiz, Fırat, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:46 
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