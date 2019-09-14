Yücel İldiz: "Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Birçok oyuncumuz..."

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak.



Ev sahibi yeşil-siyahlılarda sağ bek Tiago Lopes, Göztepe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. İyileşen orta saha Mbamba ise görev verilmesi durumda sahadaki yerini alabilecek.



Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 200, loca önü ile kapalı D-B üst 125, maraton ve A üst-alt, E üst-alt 75, aile tribünü 50, kale arkası ve misafir tribünü ise 40 TL olarak satışa çıktı.



Bu sezon sahasında daha önce ilk hafta Galatasaray'ı konuk eden Horoz, 1 ay sonra evine dönecek.



Teknik Direktör Yücel İldiz, ilk 3 haftada takıımın çok iyi bir performans sergilediğini belirterek kaldıkları yerden devam edeceklerini dile getirdi. Ligde gol yemeyen tek takım olduklarını vurgulayan İldiz, "Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Birçok oyuncumuz eksikliklerini kapattı. Kazanacağımıza inanıyorum" dedi.



YUKATEL DENİZLİSPOR'un muhtemel 11'i şu şekilde: Stackhowiak - Zeki, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Sacko, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega.



