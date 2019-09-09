Son Dakika Haberleri: Yücel ildiz: mücadele gücü yüksek bir takım olmaya çalışacağız
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Yücel ildiz: mücadele gücü yüksek bir takım olmaya çalışacağız

1 saat önce

Süper Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü evinde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, her takımı yenecek güçte olduklarını söyledi.

Yücel ildiz: mücadele gücü yüksek bir takım olmaya çalışacağız, System.String[]

Süper Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü evinde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, her takımı yenecek güçte olduklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Ligde her takım transferler yaptı. Bu nedenle ligimizde her türlü netice olabilir. Zaten olması da gerekir. Burası hiç kimsenin ligi değil. 18 takımın ve Türkiye'nin ligi. Bütün takımlarımız çok değerli. Çok büyük lokomotif takımlarımız var. Süper Lig'e çıktık ve kimse ilk 3 haftada bizden bu sonuçları beklemiyordu. Ancak bu da bizim için yeterli değil. Çünkü üstüne koyarak ilerlememiz gerekiyor. Ligin daha çok başı. Ama şu bir gerçek ki ligin sonuncusu zirvedekini yenebilir. Bu ligde hiçbir şeyi sürpriz olarak karşılamıyorum" dedi.

Takımdaki futbolculara güvendiğini kaydeden İldiz, "Savunmaya bir oyuncu daha almak istiyorduk. Onun haricinde istediğimiz oyuncuları kadromuza kattık. Elimizdeki oyuncularımızın hepsine güveniyorum. Burası Süper Lig, hiçbir şey kolay değil. Ancak biz de savaşmaya hazırız. Biz Denizlispor'uz, mücadele gücü yüksek bir takım olmaya çalışacağız. Çağdaş futbol anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz. Her müsabakaya puan ve puanlar için çıkıyoruz" diye konuştu.

İlk 3 maçta art arda penaltılar kurtaran kaleci Adam Stackhowiak'ın yüksek form grafiği ile ilgili de konuşan İldiz, "Stackhowiak'ın geçtiğimiz yıldan beri istikrarlı bir performansı var. Bizim 3 iyi kalecimiz var. Stackhowiak 3 maçta 3 penaltı kurtardı, iyi oynuyor. Takımda herkes görevini yapıyor. O da görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Penaltı kurtarmasının mahsuru yok, yararı var" cümlelerini kurdu.

Denizlispor, Yücel İldiz, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:24 Kaynak: DHA
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