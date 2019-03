Yücel İldiz: "Son Düzlüğü İyi Koşacağımızı Düşünüyorum"

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son düzlüğü iyi koşmaları gerektiğini kaydederek, "Son düzlüğü iyi koşacağımızı düşünüyorum.

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son düzlüğü iyi koşmaları gerektiğini kaydederek, "Son düzlüğü iyi koşacağımızı düşünüyorum. 3 puan sisteminde her şey olabiliyor" dedi.



Yeşil-siyahlı ekip hafta sonu oynayacağı Afyonspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Antrenman sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İldiz, takımın durumunu ve ligi değerlendirdi. Son düzlüğü iyi koşmaları gerektiğini anlatan İldiz, "İniş ve çıkışlar olacaktır, bu da gayet doğaldır. Çünkü çok yüklü müsabakalar oynadık. Bazı mevkilerde çok alternatifimizin olmaması oralara yükü fazlasıyla getirdi ama bunları aşacak güçteyiz. Özellikle bu haftadan sonra gelecek milli takım arası bize ilaç gibi gelecek. Son düzlüğü iyi koşacağımızı düşünüyorum. 3 puan sisteminde her şey olabiliyor. Nasıl biz şimdi yakalanmamak istiyorsak, biliyorsunuz aşağılarda 10-12 puan gerideydik. O dönemde biz nasıl yukarı bakıp yakalamak istiyorsak, şuan 6-7 puan aşağımızdaki takımlar mutlaka hesaplar yapıyorlar. Bu gayet doğal, biz olsak biz de yaparız. Bu puan sisteminde her şey olur bu nedenle çok ciddi olmamız gerekir. Yapacağımız tek bir şey var çok çalışmak. Bu güne kadar hep çalıştık, oyun disiplini içerisinde çalıştık. Bizim bir oyunumuz, formatımız var. Bu zaman zaman birazcık sıkıntıya sokuyor bizi, çünkü rakipler bizi tanıyor biz de onları tanıyoruz. Onun da çaresine bakacağız" diye konuştu.



Öte yandan, Denizlispor'un Nijeryalı yıldızı Lanre Kehinde, Ümraniyespor karşılaşmasının 70. dakikasında oyundan alınması sonrası gösterdiği tepkiden dolayı İldiz ve takım arkadaşlarından özür diledi. Başarılı oyuncu antrenmanda hocasını sarılarak gönlünü defalarca aldı. - DENİZLİ

