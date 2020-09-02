Yücel İldiz: "Yanlış bir algı var favori değiliz, zorlu bir lig olacak..."
Ligdeki rakipleri Adana Demirspor ve Samsunspor'la birlikte favori gösterildiklerini belirten Yücel İldiz, "Yanlış bir algı var. Bizi, Samsun'u ve Adana Demir'i favori gösteriyorlar.
Ligdeki rakipleri Adana Demirspor ve Samsunspor'la birlikte favori gösterildiklerini belirten Yücel İldiz, "Yanlış bir algı var. Bizi, Samsun'u ve Adana Demir'i favori gösteriyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten çok zorlu bir lig olacak. Akılcı ve ciddi olmak lazım. Çok çalışmamız gerek" dedi.
Camiaya çok önemli mesajlar veren tecrübeli teknik adam, " Afyon'daki kampımız iyi gidiyor. Perşembe günü Menemenspor'la özel maç oynadıktan sonra İzmir'e dönüp lige kadar hazır hale geleceğiz. Gençer'in sakatlığı sonrası savunmaya oyuncu arayışı içerisindeyiz. Bir veya iki savunma oyuncusu alabiliriz. Orta sahada 10 numara bölgesine de bir takviye düşüncemiz var. Yönetimimiz bu konudaki çalışmaları sürdürüyor" diye konuştu.
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