Son Dakika Haberleri: Yücel'in Çiçekleri Filmi Ted Ankara Koleji'nde Gösterildi

Yücel'in Çiçekleri Filmi Ted Ankara Koleji'nde Gösterildi

1 saat önce

Köy Enstitülerini konu alan, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı "Yücel'in Çiçekleri" adlı belgesel film, 21 Şubat'ta TED Ankara Koleji'nde gerçekleştirilen özel gösterimde lise öğrencileri, öğretmen ve velileri tarafından izlendi.

Yücel'in Çiçekleri Filmi Ted Ankara Koleji'nde Gösterildi, System.String[]
Köy Enstitülerini konu alan, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı "Yücel'in Çiçekleri" adlı belgesel film, 21 Şubat'ta TED Ankara Koleji'nde gerçekleştirilen özel gösterimde lise öğrencileri, öğretmen ve velileri tarafından izlendi. Tüm gün süren seanslarda filmin yönetmen yardımcısı Emre Kuloğlu da izleyenlerle bir arada oldu ve filmin içeriği ve çekim aşaması ile ilgili bilgi verdi.

TED Ankara Koleji'nde yaklaşık 1000 lise öğrencisi, 200 öğretmen ve velinin izlediği film takdirleri topladı. Seanslar öncesinde izleyicilerle konuşan Yönetmen Yardımcısı Emre Kuloğlu, 1940-1947 yılları arasında zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un beraber kurdukları bir sistem olan Köy Enstitülerini anlatan filmin, bir haftalık sıkı bir çalışma sonucu, İstanbul'da çekildiğini ve filmde 200 kişinin rol aldığını ifade etti. Cumhuriyet'in ilk yıllarının özgün eğitim modelini anlatan, gerçek belgeler ve hatıratlar üzerine kurulu "Yücel'in Çiçekleri" filmi, tüm TED Okulları'nda öğrenciler ve eğitimcilerle buluşacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı

Bakan Soylu'dan "Polis Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: İnsanın Görevini Yapması Eleştirilir mi? Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:27:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yücel'in Çiçekleri Filmi Ted Ankara Koleji'nde Gösterildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]