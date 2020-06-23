Yücel Seçkiner ölüm yıl dönümünde anılacak - Son Dakika

Yücel Seçkiner ölüm yıl dönümünde anılacak

Geçtiğimiz yıl hayatın kaybeden Türk sporunun önemli isimlerinden Yücel Seçkiner, yarın ölüm yıl dönümünde anılacak.

Geçtiğimiz yıl hayatın kaybeden Türk sporunun önemli isimlerinden Yücel Seçkiner, yarın ölüm yıl dönümünde anılacak.

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Geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman eski Spor Bakanlarından Yücel Seçkiner, yarın Ankara'da anılacak. Saat 11.30'da başlayacak törene Seçkiner'in ailesinin yanı sıra önemli isimler katılacak. Seçkiner, geçtiğimiz yıl böbrek rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da hastanede 10 gün tedavi gördükten sonra 83 yaşında hayatını kaybetmişti.


Yücel Seçkiner kimdir?


Jandarma Subay ve Astsubay Okulları'nda öğretim görevlisi ve öğretim kurul başkanı olarak çalışan, sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen Seçkiner, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Danışmanlığı, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.


19, 20 ve 21. dönem Ankara milletvekili olan Seçkiner, TBMM İdare Amirliği ve Meclis Başkan Vekilliği'nin yanı sıra 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. - İSTANBUL

Yücel Seçkiner, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yücel Seçkiner ölüm yıl dönümünde anılacak - Son Dakika Spor
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