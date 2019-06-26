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Yücel Seçkiner son yolculuğuna uğurlandı

29 dakika önce

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Yücel Seçkiner son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.
83 yaşında hayatını kaybeden Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Seçkiner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski bakanlardan Osman Aşkın Bak, Murat Başesgioğlu, Hikmet Sami Türk, askeri yetkililer ve bazı sporcular katıldı.
Cenaze namazının ardından Seçkiner'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda top arabasına alındı. Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.
Tören sonrası Seçkiner'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.
Jandarma Subay ve Astsubay Okulları'nda öğretim görevlisi ve Öğretim Kurul Başkanı olarak çalışan Seçkiner, sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirildi.
19, 20 ve 21. dönem Ankara milletvekili olan Seçkiner, TBMM İdare Amirliği ve Meclis Başkan Vekilliği'nin yanı sıra 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:10 Kaynak: AA
Ankara, Yücel Seçkiner, Güncel
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