Yücel Seçkiner ve Erol Yaşar Türkalp'in isimleri Çankaya'da yaşayacak







Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner ve spor yazarı Erol Yaşar Türkalp'in isimleri Çukurambar'daki 1425 ve 1426 no'lu caddelere verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın desteği ve Belediye Meclisi'nin oy birliği kararı ile verilen isimlerle, Seçkiner ve Türkalp Çankaya'da yaşatılacak. Düzenlenen açılışa Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Yönetim Kurulu üyesi Güray Soysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı temsilen Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı HasanSayyıdan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, spor adamı Oktay Yücel ve Yücel Seçkiner'in kızı Sevinç Seçkiner ile futbol eski hakemi Özgüç Türkalp katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, şöyle konuştu:

"Bugün burada iki değerli dostumuzu, iki spor adamını bir kere daha anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Farklıözelliklerinin yanı sıra ikisini de aynı noktada buluşturanhusus Türk spordur. İkisi de hayatları boyunca Türk sporuna hizmet etmiş ve büyük emek vermişlerdir. Erol Yaşar Türkalp meslektaşım 30 yıllık gazetecidir, o dönem içinde Ankara'daHürrriyet ve Milliyet gazetelerinde spor müdürlüğü görevlerinde de bulundu ve hayatı sporla iç içe geçti. Kendisini bir yılbaşı gecesinde kaybettik, rahmetle anıyorum.

Diğer büyüğümüz sporcu babası Yücel Seçkiner de hayatı boyunca spordan başka konuyla ilgilenmedi desem yeridir, askerlik hayatında başlayan spor, yaşamı boyunca devam etti. Adamlığı ve spor adamlığıyla geride pek çok dost bıraktı. Bu nedenle vefa adamı Mansur Yavaş Bey'in, her ikisinin adına da bu levhaları astırmış olması bizim için şeref madalyasıdır. Teşekkür ediyoruz, vefanın sadece bozacıda geçen bir duygu olmadığını göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Bu nedenle Gazeteciler Cemiyeti adına kendisine teşekkürlerini sunuyorum. Türkalp ve Seçkiner'in ruhları şad olsun."





- Ankara