Yücel Uyar Yılport Samsunspor'un Teknik Menajeri Oldu

TFF 2. Lig takımlarından Yılport Samsunspor, 12 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapan Yücel Uyar'ı teknik menajerlik görevine getirdi.

TFF 2. Lig takımlarından Yılport Samsunspor, 12 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapan Yücel Uyar'ı teknik menajerlik görevine getirdi.



Futbolcu ve idari personel transferlerine ara vermeden devam eden Samsunspor, teknik menajerlik görevine 12 yıldır TFF'de görev yapan Yücel Uyar'ı getirdi. Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında konuşan Uyar, Samsunspor'u hak ettiği yere getireceklerini söyledi.



Basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı İsmail Uyanık, "Samsunspor ailesinin en önemli futbol figürlerinden biri olan Yücel Uyar'ı da kadromuza kattık. Samsun'un çocukları Samsunspor'da birleşmeye devam ediyor. 12 yıl federasyona çalışan Yücel Uyar Samsunspor'daki yükü omuzlamak üzere yanımızda. Kendisine ve Samsunspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



"Türk futboluna damga vuracağız"



Türk futboluna damga vuracak bir yapılanmaya gittiklerini ifade eden Samsunspor Teknik Menajeri Yücel Uyar, "Çok uygun bir çalışma ortamı bulacağıma inandığım için buradayım. Türk futboluna damga vuracağımıza inandığım için buradayım. 12 yıl federasyonda iyi hizmetler yaptım. Burada da iyi hizmetler yapacağımı düşünüyorum. Samsunspor'un laik olduğu yer, Süper Lig'dir. Ama şu anda nerede olduğumuzu da unutmamız gerekiyor. Bu ligin şartları farklı. Biz de ona göre mücadele edip, Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

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