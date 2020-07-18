Yücel Yenilmez trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Yücel Yenilmez trafik kazası geçirdi

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyet Üyesi de olan Eski Eskişehir Eczacılar Odası Başkanı Yücel Yenilmez geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyet Üyesi de olan Eski Eskişehir Eczacılar Odası Başkanı Yücel Yenilmez geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Yenilmez, Ankara'dan Eskişehir'e döndüğü sırada içinde bulunduğu otomobil tırın altına girdi. Kaza sonrasında otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan Yücel Yenilmez'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yücel Yenilmez trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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