Son Dakika Haberleri: Yücel Yılmaz'dan Kırsala Çıkarma

Yücel Yılmaz'dan Kırsala Çıkarma

1 saat önce

Seçim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz merkez kırsal mahallelere gitti.

Yücel Yılmaz'dan Kırsala Çıkarma, System.String[]
Seçim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz merkez kırsal mahallelere gitti.

Altıeylül'e bağlı Atköy, Büyük Bostancı, Nergis, Pamukçu, Ayşebacı, Yakupköy ve Köseler mahallelerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Altıeylül'e büyükbaş hayvancılık bölgesi kazandıracaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, seçim çalışmalarına Altıeylül İlçesi'nin kırsal mahallelerinde devam etti.

Yılmaz, "Altıeylül'e büyükbaş hayvancılık bölgesi"

Kırsal mahalleleri hem ekonomik hem de sosyal hayat noktasında kalkındıracaklarını belirten Yücel Yılmaz, "Altıeylül İlçemizin tarım ve tarıma dayalı sanayisi, hayvancılığı ile ön plana çıkmasını hedefliyoruz. Bu bölgeye bir büyükbaş hayvancılık bölgesi kazandıracağız. Bunun yanı sıra tarım ile uğraşan ilçelerimizde, mahallelerimizde damla sulama sistemlerini yaygınlaştıracağız. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize ücretsiz destekler sağlamaya devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık için 340 milyon TL yatırım yaparak 11 bin hemşehrimize iş imkanı sunacağız" dedi.

Atköy, Büyük Bostancı, Nergis, Pamukçu, Ayşebacı, Yakupköy ve Köseler mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Yücel Yılmaz'a AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hasan Avcı da eşlik etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:48 Kaynak: İHA

Balıkesir, Altıeylül, belediye başkan adayı, Yücel Yılmaz, Güncel
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