Yücel Yılmaz Davul Zurna ile Karşılandı

Balıkesir'in Karesi Belediye Başkanı ve Ak Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Yücel Yılmaz, adaylığının ilanından sonra ilk ilçe gezisini Bandırma'ya gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Karesi Belediye Başkanı ve Ak Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Yücel Yılmaz, adaylığının ilanından sonra ilk ilçe gezisini Bandırma'ya gerçekleştirdi.



Karesi Belediye Başkanı ve Ak Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz beraberinde Ak Parti Balıkesir İl Teşkilatı'nın yeni Başkanı Ahmet Sağlam ile birlikte Bandırma'ya çıkarma yaptı. Sabah saatlerinde kentteki bir otelde STK'lar ve üniversite öğrencileri ile buluşan Yılmaz, ardından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı makamında ziyaret etti. Yılmaz ziyaretin akabinde ise Ak Parti İlçe Teşkilatı'nda bir basın toplantısı gerçekleştirdi.



STK'larla kahvaltıda buluştu



Karesi Belediye Başkanı ve Ak Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Üni Ak ve Ak Lise öğrencileri ile TÜGVA, KADEM, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve çeşitli STK'ların temsilcilerinin de eşlik ettiği kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıya İl Başkanı Ahmet Sağlam, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, Geçmiş Dönem Ak Parti Milletvekillerinden Cemal Öztaylan ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (Kadem) İl Başkanı Zeliha Kahraman katıldı.



Organize edilen kahvaltıda konuşan Karesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz " Gençlerin mesleklerini idrak etmeleri açısından birlik mensupları olmak önemlidir. Doğru zamanda doğru yerde olup memleket meselelerine sahip çıkmalısınız. Bu gençlik kendilerini 15 Temmuz darbesinde ispatladı. Vatana nasıl sahip çıkılır bunu herkese gösterdi. Büyükşehir başkan adayı olarak sistemli çalışmayı vaat ediyorum. Eylül ayında çağrıyla gençleri toplayacağız. Bu toplantıda 1 yıllık yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.



Bandırma Belediyesi'ni ziyaret etti



Karesi Belediye Başkanı ve Ak Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Yücel Yılmaz STK'larla olan buluşmasının ardından Bandırma Belediyesi'ne geçerek Başkan Dursun Mirza'yı makamında ziyaret etti.



İlk ziyaretlerini Bandırma'ya yaptıklarını ifade eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz " İlçe belediyesi olarak aynı sıkıntıları bizde yaşıyoruz. Ancak iyi niyetli diyaloglarla bu sorunları aşabiliriz. Ben bu konuda samimiyim. Alacaklar konusunda mahsuplaşmaya gidilir ve sorun çözülür. Kazılar konusunda daha dikkatli davranılması gerekiyor. Balıkesir'de 350 farklı su fiyatlandırılması var. Yapılacak çalışmalarla su fiyatlarının tek fiyat olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Teşkilatta davul zurnalı, meşaleli karşılama



Ak Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Bandırma'daki son durağı olarak Ak Parti İlçe Teşkilatı'na geldi. İlçe binasına gelen Yücel Yılmaz'ıAk Partililer davul zurna ve meşalelerle karşıladılar. İl Başkanı Ahmet Sağlam ve Cemal Öztaylan ile beraber partililerin karşısına geçen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bandırma'yı kazanmak istiyoruz" dedi.



Açılış konuşmasını yapan Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, ilk ziyaretlerini Bandırma'ya yapan Yücel Yılmaz ve Ahmet Sağlam'a teşekkür ederek " Bu seçimlerde 2009 yılında kaybettiğimiz Bandırma Belediyesi'ni kazanmak zorundayız. Belediyesi olmayan bir başkan olmanın zorluklarını Bandırma'da çeken bir ilçe başkanıyım. Bandırma'da belediyecilik konusunda güzel hizmetler yaptık. Bu konuda Cemal Öztaylan'a teşekkür ediyorum. Yücel Yılmaz'ınpozitif enerjisiyle açıklanacak başkan adayımızla Bandırma'yı kazanacağız" dedi.



"Bandırma'yı seviyorum o yüzden de ilk ziyaretimi Bandırma'ya yapıyorum diyerek" konuşmasına başlayan Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise " Bandırma'da hem öğrencilik hem öğretmenlik hem de askerlik yaptım. Artık Ak Belediyeciliği tekrar Bandırma ile buluşturmanın zamanı geldi. İnanan bir ekiple bunu başarırız. Sosyal dokuyu bozmadan Bandırma'yı hizmetle tanıştıracağız. Sistemli ve bilinçli bir çalışma içine gireceğiz. Tüm sandıklara müşavir koyacağız ve oyların takipçisi olacağız. Kadınlarımız ve gençlerimiz her eve girip her eli sıkacak. Kentin sorunlarını biliyoruz. Sorunları çözecek projelerimiz de hazır. Seçimler sandıkta kazanılır, bizde Bandırma'da seçimi kazanacağız " dedi.



Son konuşmayı yapan Ak Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam da, " 31 Mart seçimlerine doğru bir sistemle hazırlanacağız. Bandırma hizmet almak istiyorsa işte Ak Parti teşkilatı burada hazır. Bunu halka iyi anlatmalısınız. Bandırma için en uygun adayı seçme adına çalışmalar devam ediyor " diye konuştu. - BALIKESİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'li Belediye Başkanı "Hakkımda Dedikodu Yapıyor" Deyip Partisinden İstifa Etti

Gaziantepli Girişimci Ürettiği Streçleme Makinesi ile Halı ve İplik Sektöründe İtalyanların Tahtını Salladı

27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu

ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu